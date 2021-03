Få spaden i jorden på Bryggen!

Bybanen over Bryggen vil bli til glede for bymann og for stril, og for turister.

Dette forslaget vant arkitektkonkurransen om hvordan Bryggen skal se ut med bybane. Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden Hodnekvam arkitekter, Zenlsk og studio Holmedal har utarbeidet forslaget. Illustrasjon: Asplan Viak

Arild Helle Laksevåg

Dette er og den desidert beste løsningen dersom Åsane noen gang skal få gleden av bybanen.

I dag går det kontinuerlig tungtrafikk over Bryggen. Det må da være mye bedre å få en elegant bybane over Bryggen og redusere dagen trafikk til et absolutt minimum.

Ingen kjenner Bergen bedre en forfatter Gunnar Staalesen, som har glimrende argumenter for at bybanen bør gå over Bryggen. Fornuften må gå foran følelser i denne saken.

Alle steder det kommer en bybane, vil det pågå anleggsarbeid, og det gjelder uansett hvilken løsning en velger. At Bryggen, som står på Unescos verdensarvliste, er truet, er tull og tøys.

Det finnes mange eksempler fra byer rundt i verden hvor det går bybane klistret opp til historiske bygninger som står på verdensarvlisten, uten at disse tar skade av det. Tvert imot er tilgjengeligheten blitt bedre.

Få spaden i jorden og kom i gang med utbyggingen som er vedtatt for mange år tilbake, og ikke gjør dette til en endeløs politisk farse.

Høyre er et fornuftig parti og bør snu i denne saken. Men de har snudd kappen etter vinden (les hylekoret) og er redd for å miste velgere hvis partiet endrer standpunkt. Det bør Høyre ikke være.