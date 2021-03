Vi går til valg med kvinner på topp!

Det er et demokratisk og politisk problem at norske menn i 40- og 50-årsalderen har mer politisk makt enn det andelen i befolkningen burde tilsi. Det må vi gjøre noe med.

Regjeringens forskjells- og sentraliseringspolitikk rammer særlig kvinner, mener SVs kvinnelige toppkandidater. Bildet er fra 8. mars-toget i Bergen i 2018. Foto: Tor Høvik (arkiv)

SVs kvinnelige toppkandidater ved Stortingsvalget 2021 (se liste nederst)

Da den andre verdenskrigen sluttet, var det vel tretti år siden kvinnene i Norge hadde fått allmenn stemmerett. Likevel var det bare 4,7 prosent kvinner på Stortinget og 3,4 prosent kvinner i kommunestyrene. Kvinnenes representasjon på Stortinget skjøt, etter en noe treg start, fart på 70-tallet og har siden 1985 ligget på mellom 35 og 40 prosent. Tilsvarende tendens ser vi i kommunestyrer og på fylkesting. Andelen kvinner på Stortinget er i dag på 40,8 prosent.

Å få valgt kvinner inn i de folkevalgte forsamlingene har vært en lang og treg prosess. Og selv om vi har kommet langt, har vi fremdeles en vei å gå. Nå setter SV opp farten! Hele 14 av 19 førstekandidater er kvinner, samt at flere av de neste kandidatene på listen som har en reell mulighet til fast plass er kvinner. Det har stor politisk betydning!

Kvinneandelen på Stortinget er 40,8 prosent. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hvorfor skal vi bry oss om kvinneandelen i politikken? Er det viktig at et mangfold av etnisiteter, seksuelle orienteringer og aldersgrupper er representert der viktige politiske beslutninger diskuteres og tas?

Hvorfor skal vi bry oss med at mennesker med funksjonsnedsettelser og folk fra alle sosiale lag er med og bestemmer hvordan det fremtidige samfunnet skal se ut? Er det egentlig et problem at såkalt «etnisk norske» menn i 40- og 50-årsalderen, ofte med høyere utdanning, har mer politisk makt enn andelen i befolkningen burde tilsi?

Ja, demokratisk sett er det problematisk dersom de som tar beslutninger på vegne av oss ikke avspeiler sammensetningen i befolkningen. Det handler om ståsted. Det ser vi også internasjonalt, der menn vil ta kontroll over kvinners kropp med å forby abort og at vold mot kvinner er økende.

Kjønn, sosial klasse, etnisitet og legning påvirker hvordan vi tenker. Derfor er mangfold i politiske organer så viktig, mener SVs toppkandidater.

Vi opplever og erfarer alle verden fra der vi står i livet. Fra et liv med eller uten familie, fra et liv med eller uten jobb, fra et liv med mange eller få sosiale relasjoner. Ståstedet vårt har betydning for hva vi legger merke til i samfunnet og for hvordan vi forstår virkeligheten.

Så lenge kjønn, etnisitet, sosial klasse, funksjonsevne, seksuell orientering og alder systematisk påvirker hvordan vi lever og tenker, vil det være viktig at et mangfold langs alle disse dimensjonene er representert der den politiske makten utøves.

I et folkestyre må politikerne avspeile mangfoldet i befolkningen. Økt mangfold øker også mulighetene til å belyse en sak fra mange sider. På den måten blir beslutningene bedre.

Regjeringens forskjellspolitikk rammer særlig kvinner. På den ene siden er det stort sett menn på listen over Norges rikeste som har fått mest skattekutt av denne regjeringen. På den andre siden er det flest kvinner som jobber i offentlig helse og omsorgstilbud som rammes av dårlig kommuneøkonomi og privatisering.

Trang økonomi i kommunene går utover bemanningen i helse- og omsorgssektoren, som gjør at kvinner må løpe mer på jobb. Privatisering og profitt i velferden vår rammer kvinner fordi de kommersielle konsernene utkonkurrerer offentlige og ideelle tilbud gjennom dårligere lønn og pensjon.

Regjeringens sentralisering av landet rammer kvinner særlig når fødetilbud i distriktene legges ned. Lengre avstand til nærmeste fødetilbud, for dårlig bemanning i føden og kortere barseltid rammer kvinnehelsen. Derfor trenger vi en politikk for bedre velferd i hele landet, inkludert et skikkelig fødetilbud i distriktene.

For å holde på makten har Erna Solberg (H) ofret kvinners rett til å bestemme over egen kropp, skriver innsenderne. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Ikke minst er det kvinner som har blitt rammet for at Erna Solberg skal holde på makten. For å tekkes de konservative kreftene i KrF og holde på regjeringsmakten har Erna Solberg ofret kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Først gjennom å gi leger såkalt reservasjonsrett mot å henvise til abort. Så gjennom den historiske innskrenkingen i abortloven i 2019.

For første gang siden kvinner fikk rett til selvbestemt abort, vedtok høyreregjeringen en innskrenking av kvinners selvbestemmelse. Derfor trenger vi en ny regjering som kjemper for likestilling, både nasjonalt og internasjonalt – og vi trenger flere kvinner på Stortinget.

Gratulerer med kvinnedagen!

SVs kvinnelige toppkandidater ved stortingsvalget 2021:

Hege Lothe (Sogn og Fjordane), Ingrid Fiskaa (Rogaland) Siv Furunes (Nord-Trøndelag), Mirell Høyer-Berntsen (Aust-Agder), Solveig Skaugvoll Foss (Vest-Agder), Birgit Oline Kjerstad (Møre og Romsdal), Kirsti Bergstø (Akershus), Kathy Lie (Buskerud), Grete Wold (Vestfold), Kari Elisabeth Kaski (Oslo), Karin Andersen (Hedmark), Anne Lise Fredlund (Oppland), Amy Brox Webber (Finnmark) og Mona Fagerås (Nordland)