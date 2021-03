Dette kan norsk samferdsel lære fra «Star Wars»

Mennesker er interessante. Parkeringsplasser og bilkøer er ikke det.

Kijimi er en gammel by på toppen av et fjell, heter det i «Star Wars IX». Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke trekker frem den bilfrie science fiction-byen som et forbilde. Foto: Starwars.com

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvert øyeblikk kommer Nasjonal transportplan, som skal bestemme hvilke prosjekter som blir bygget og ikke. Den vil bestemme om samfunnet blir gøyere eller kjedeligere.

Valgkampen 2019 handlet mye om bilens plass i samfunnet, ikke minst i byene. Jeg ga bompengeringen en klem. Min kollega Lan Marie ville ikke være dårligere og sa like gjerne at hun elsket bomringen. Jeg slo kategorisk fast at bil er dumt.

Det vi fikk snakket mindre om, er hvorfor vi mener det vi mener.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke åpnet i høst en utstilling om «Gåbyen Bergen». Foto: Aleksandra Hanna Pestka (arkiv)

Det norske folk har laget en fortelling om bilens fortreffelighet. Den tar oss tørrskodd fra A til B. Landet er langstrakt og fullt av fjell og dype fjorder. Så klart er bilen bra for å komme oss til hytten. Men tabben er at vi også planla byene med utgangspunkt i at bilen skal frem. Og med det mindre plass til folk, dårligere luft, mer støy og flere trafikkskader.

Alternativet hadde vært å ta utgangspunkt i mennesket. Det gjør alle bedre filmer, og det bør vi også gjøre når vi skal planlegge livene våre.

Les også – Gåbyen Bergen, den gode byen

I «Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker» besøker vi planeten Kijimi. Karakterene sniker seg rundt i små smug til fots. Vi får interaksjon uten støyen og plassen bilene tar. De beste actionscenene foregår alltid til fots i trange smug hoppende fra tak til tak, med knuffing i trange gater.

Trafikk bidrar kun til å dytte menneskene ut av fortellingenes sentrum. Det er like irriterende å høre trafikkstøy og roping på skjermen som i hverdagen.

Vi må derfor planlegge byer og steder med utgangspunkt i folk. I Bergens arkitekturstrategi står det at «ny byutvikling skal planlegges i en menneskelig skala, med et finmasket byromsforløp der menneskets opplevelse fra gateplan gir premisser for bygningsutformingen».

Trafikk bidrar kun til å dytte menneskene ut av fortellingenes sentrum, skriver Thor Haakon Bakke. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Hollywood har skjønt dette bedre enn politikerne og planleggere. Livet er et teater, og vi trenger bygninger og landskap slik at det får utfolde seg. De beste stedene er så bra at vi oppsøker dem bare for å oppleve dem. Ja, vi trenger veier og offentlige toaletter, det er nødvendigheter, men vi trenger først og fremst steder hvor det er fint å bare eksistere.

De fleste debattene om transportplanen har så langt handlet om ulike veistrekk mellom byer, prosjekter som stort sett vil bidra til flere transportetapper og mer trafikk.

Hvis den heller ender opp med utgangspunkt i fortellingen om mennesket, vil det være en god plan for byer og tettsteder. Det vil bety mer tog og færre motorveifelt.

Men skal planen virkelig skal sette folk fremst, vil den satse på gange, sykkel og kollektiv på en skala vi aldri tidligere har sett. En menneskelig skala som gir oss mer tid til hverandre i vennlige omgivelser.

Erna Solberg skrev en gang en hel bok om at politikken handler om mennesker, ikke milliarder. Nå har hun sjansen til å levere.

Det vil gjøre livene våre langt mer interessante.

(Innlegget er sterkt inspirert av en artikkel av frilansjournalist Matthew Robare.)