Rødt setter naturvern og føre-var-prinsippet først

Derfor sier vi nei til havvind.

Rødt har en plan for rettferdige klimatiltak som monner, skriver Sofie Marhaug, Rødts førstekandidat fra Hordaland i stortingsvalget. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Sofie Marhaug 1. kandidat for Rødt til Stortinget og gruppeleder for Rødt i Bergen

BTs leder 9. mars stiller tre spørsmål til Rødts troverdighet etter at helgens landsmøte sa nei til havvind. Her følger svar.

1. Fremtidenes kraftbehov. Vår klimapolitikk forutsetter reduksjoner i trafikken, tar ikke for gitt at det er fornuftig å bruke matjord på datasentre, og sier nei til en elektrifisering av oljeproduksjonen.

Vi ønsker også en todelt strømpris som sikrer at lav pris for vanlig forbruk, mens de som har jacuzzien på hytten oppvarmet hele året enten må betale for det – eller bidra til energibesparelsene.

Disse tiltakene er bare noen av dem som inngår i Rødts plan for rettferdige klimatiltak som monner, som BT ikke viste nevneverdig interesse for da vi lanserte den i forrige måned.

Dessuten er Rødt mot Acer og NorthConnect. Slik sikrer vi at norsk kraft går til kraftintensiv industri her hjemme.

Havvind er ikke den nye oljen, skriver Sofie Marhaug (Rødt). Foto: Øyvind Gravås / Equinor

2. Industri. Det er usikkert hvor mange arbeidsplasser havvind vil gi. Menons rapport anslo bare 4280 selv i deres mest ambisiøse anslag. Slike estimater er alltid usikre, men det viser at havvind kanskje ikke blir «den nye oljen» slik BT synes å tro.

Rødt vil stille krav om at krisepenger og støtte til elektrifisering av fergeflåten skal innebære oppdrag til norske verft i stedet for Nederland eller Tyrkia. Med vedtaket settes naturvern og føre var-prinsippet først. Slik sikres viktige fiske- og gyteområder for norsk fisk – en næring som vi har levd av i Norge siden tidenes morgen, og som med en målrettet og aktiv statlig næringspolitikk vil kunne skape betydelig flere arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien i årene fremover.

3. BT mener at en aktiv næringspolitikk er dømt til å mislykkes. La oss minne om at så å si alle de største norske industrieventyrene nettopp er resultatet av en slik politikk. Statoil, Telenor og Hydro er alle selskaper hvor staten har spilt en vesentlig rolle. Her er det i stedet BT som bør lære av historien: Målrettet industripolitikk fungerer. Og heldigvis vil industripartiet Rødt videreføre denne stolte norske tradisjonen.