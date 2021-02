Er kort vei til hytten viktigere enn samfunnsøkonomien?

Hyttemafiaen jobber for E16. Men det er E134 over Haukeli som er fremtidens vei mellom vest og øst.

E134 over Haukeli ble i 2015 utpekt som fremtidig hovedstamvei mellom øst og vest. Men arbeidet med å finne en trasé mellom Odda og Bergen har stått nærmest stille. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Tryggve Lie-Brekkhus Fana

Få saker vekker mer debatt og engasjement i dette landet, enn valg av trasé for vei, og veibevilgninger.

Særlig på Vestlandet, og det skyldes vel at landsdelen alltid har vært underprioritert, og at krybben er nesten tom etter at Østlandet har fått sitt.

Etter årtiers krangel og uenighet om trasé for hovedveien mellom Oslo og Bergen, vedtok regjeringen 18. desember 2015 å følge et samlet politisk, veifaglig og samfunnsøkonomisk råd, og valgte derfor E134 over Haukelifjell med arm til Bergen (Hordalandsdiagonalen), som hovedvei nr. 1.

Oppgradert til motorveistandard, vil denne forbindelsen gi den desidert korteste (ca. 380 km), raskeste (ca. 4 timer) og økonomisk mest lønnsomme (26 milliarder positiv samfunnsnytte) forbindelsen mellom landets to største byer.

OMSTRIDT ARM: Slik presenterte BT Hordalandsdiagonalen i 2014. Forkjemperne presiserer at det finnes flere alternative traseer mellom Bergen og Odda, enten over Fusa, som her vist, gjennom Kvam eller gjennom Sunnhordland. Foto: Kay-Åge Strøm Grøtan (grafikk)

Det har forbauset mange at bergensavisene har vist så liten interesse for denne historiske beslutningen. Rask veiforbindelse til Oslo, og videre til Sverige og kontinentet via tverrforbindelsen Kongsberg-Horten-Moss, og vintersikker vei over fjellet med lang Haukelitunnel, har ikke vekket journalistenes engasjement.

Men «hytteveien til Voss» engasjerer! Denne parsellen er ikke en del av hovedveien Bergen-Oslo, men den knyttes derimot til Hardangerbrua over Eidfjorden og Rv7 over Hardangervidda.

Den traseen har regjeringen nedprioritert til turistvei, hovedsakelig for privatbilisme, i det fremtidige veinettet.

Så hvorfor denne «kampanjejournalistikken» i begge bergensavisene for veien Bergen-Voss?

Dette er faktisk en av de beste veiene i fylket. Den har «gul stripe» på hele strekningen, og en slik vei finnes ikke i den indre delen av fylket, i Hardanger for eksempel. Veien har av og til et ras her og der, men de fleste veiene i den indre delen av fylket er mer rasutsatte.

Årsaken til ulykkene på denne veien er ikke ras, men for stor fart, noe den gode veistandarden innbyr til. Slik fart er umulig på veiene i Hardanger.

Kostnadene for prosjektet Bergen-Voss er beregnet til 33 milliarder (i 2015), men konseptvalgutredningen (KVU) viser at investeringen vil gi negativ samfunnsnytte. Det betyr at pengene er bortkastet for fellesskapet – men selvfølgelig svært nyttig for hyttefolket.

Hyttene på Voss, Maurset, Haugastøl og Geilo er viktigere enn samfunnsøkonomien når Bergen næringsråd, Høyre og bergensavisene går sammen og prioriterer innen samferdselspolitikken.

«Skitt i samfunnsøkonomien og de faglige vurderingene – vi vil ha best mulig vei til hyttene våre».

E16 er en av de beste veiene på Vestlandet, mener Tryggve Lie-Brekkhus. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

I disse dager foregår innspurten i kampen for å få store og små veiprosjekt inn på Nasjonal transportplan (NTP). Planen vedtas i Stortinget, etter innstilling fra regjeringen. Dette forklarer aktiviteten blant aktivistene i BA og BT, den lettvinte «undersøkelsen» til næringsrådet, og vossaordførerens «klippekort» i bergensavisene.

Politikerne settes under press. De som har fulgt med i riksrettsprosessen i USA, har sett politikken på sitt verste, der hensynet til personlig gjenvalg og valgresultat har trumfet enhver moral og anstendighet.

Nå er vi spente på om hyttemafiaens særinteresser vil trumfe samfunnsinteressene når NTP skal vedtas.