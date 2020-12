Bergen er ikke lenger «byen mellom de syv fjell»

Sentrum trenger en ny identitet, som ikke er basert på gamle glansdager.

Bergen sentrum er ikke lenger det yrende regionsenteret det var på 1960-tallet, skriver Torbjørn Wilhelmsen. Foto: Privat

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, sitt innlegg i BT 27. november kan oppsummeres slik: «Hjelp Bergen sentrum. Kom og kjøp!». Innlegget er tankevekkende og analysen er klokkeklar. Butikkene i Bergen sentrum sliter og trues av nedleggelse.

Løsningen er derimot grunnlag for bredere diskusjon: Dersom ikke byens befolkning ser sitt ansvar og tar til bysentrum for å handle, vil vi ikke ha et gjenkjennelig bysentrum etter korona.

For å unngå at dette blir et vanlig syn i Bergen sentrum, må bergenserne handle mer, mener Marit Warncke. Innsenderen mener det er feil medisin. Foto: Eirik Brekke

Problemstillingen som belyses, begynner å bli noen år gammel, og løsningen er alltid den samme: Kom og kjøp, ellers blir det ikke så mye å kjøpe. Det er flere dimensjoner i dette som fortjener bredere vurdering, men det som virkelig trengs å bli diskutert grundig i Bergen, er hvordan vi fremover innretter oss som kommune og motor på Vestlandet.

Til jeg var syv år bodde jeg på Steinestø. Det var langt til byen, men skulle vi handle klær, så var det Sundt og Kløverhuset som trakk mors oppmerksomhet. I tillegg en lang rekke butikker fra Marken til Holbergsalmenning, via den smale og høyt trafikkerte Strandgaten – nå Gågaten.

I 1960 var her et yrende liv. Folk kom fra Sunnhordland og Hardanger, fra Sogn og Fjordane med båt for å handle. Det samme gjorde folk fra Øygarden, og hele Nordhordland. Bergen sentrum var hele regionens sentrum. Dette er historie, men det synes som om historien og mytene lever i altfor gode kår i Bergen Næringsråd.

På 60-tallet var Bergen sentrum hele regionens sentrum. Bildet viser advent i Gågaten 1962. Foto: BERGENS TIDENDE

La oss begynne med selve byen. Bergen er ikke, slik kommunen hevder på sine egne hjemmesider, «byen mellom de syv fjell». Dette selvbedraget må opphøre. I beste fall kan vi si at Bergen er byen mellom en hel haug med topper og fjell, fra Veten i nord til Fanafjell i sørvest og Gullfjellet i øst.

Vi må redefinere vårt mentale kart over byens geografi. Da kan vi få en fruktbar samtale om hvordan dette store byområdet fungerer, og om fordeling av funksjoner som gjør livet bærekraftig og komplett for dagens og fremtidens bergensere.

Les også – Torgallmenningen er blitt veldig grå og kjedelig

Befolkningsmessig er de to bydelene i det historiske sentrum størst. Bergenhus og Årstad har til sammen 85.000 innbyggere. Til sammenlikning har Drammen kommune cirka 107.000 innbyggere. Det som nok overrasker er at Åsane bydel, med sine 42.000 innbyggere er nesten på størrelse med hele Bodø kommune.

«Gamle» Fana er like stor, og legger vi til Ytrebygda, har vi en flokk på 73.000 innbyggere. Det er langt flere enn Kristiansand tettsted. Laksevåg har 41.000 innbyggere, og Fyllingsdalen har 30.000, noe som plasserer dem over Hamar.

Og så har vi Arna, bydelen som mange synes å glemme, med 14.000 innbyggere.

Sammenlikningene med andre byer er gjort for å illustrere følgende poeng: Hvorfor skal ikke disse bydelene i Bergen få utvikle seg som selvstendige byidentiteter med et fullverdig tilbud til sine innbyggere? I realiteten er det jo et stykke på vei det som skjer.

Fana har lenge hatt frittstående bibliotek og kulturhus, Åsane har nettopp åpnet sin kulturelle storstue. Fyllingsdalen synes å bli holdt for narr, men det er lov å håpe at de også får kulturhus om ikke så lenge.

Men livet er jo mer enn skole, bøker og kultur. Det er arbeidsplasser, det er offentlige servicetilbud og det er butikker. Og sannelig: De har det jo! Innbyggere i Bergen vest får det aller meste på Vestkanten. Åsabuen trenger sannelig ikke dra til Bergen sentrum for å handle. Fana har både Nesttun og Laguneparken. Til og med Arna har sitt torg.

Innbyggerne utenfor sentrumskjernen har sine egne samlingspunkter, og trenger ikke å dra inn til byen for å kjøpe underbukser på Cubus, mener innsenderen. Bildet er fra Øyrane Torg i Indre Arna. Foto: Ørjan Deisz

Og det stopper jo ikke her. Våre gode naboer i Nordhordland har sett at de får det aller meste de trenger på Knarvik. Folket i Øygarden stopper på Sartor senter.

Sognebåtene frakter arbeidspendlere og ikke handlesyke fra Leikanger eller Krakhella. Bømlo, Stord, Rosendal, Os: Folk handler lokalt eller på nett, akkurat som bergensere. Det eneste stedet hvor «handelslekkasjen» trolig er merkbar, er Askøy.

Velkommen skal de være til Bergen sentrum, men selv på Askøy finnes det rimelig bra med butikker og torg.

Les også Tor Andre Ljosland: Ønsker vi et levende sentrum, må vi bruke det

Så hva gjør vi med Bergen sentrum og «sentrumshandelen»? Er det egenarten i det gamle bysentrum som skal få folk til å dra fra bydelene, fra omegnskommunene og regionen for å handle?

Som bosatt i Sandviken elsker jeg byen vår. Jeg kan bo hvor som helst, så lenge postnummeret er cirka 5035. Men alle kan jo ikke det. Da kan vi heller ikke lokke, lure, tvinge eller appellere til solidaritet med butikkdrivende overfor dem som ikke bor innenfor de gamle bygrensene. Og hvorfor skal vi på denne måten også argumentere for økt trafikkarbeid som slik kjøpe-pendling vil medføre?

Ja, det spørs også om ikke magien med å gå i butikker er borte.

I glansdagene kunne torget i Bergen by på et yrende folkeliv. Bildet er fra et postkort fra 60-tallet.

Heldigvis finnes det en rekke særegne butikker i Bergen sentrum, men de er ofte plassert på litt odde steder. Bakgrunnen er svært enkel. Mange (ikke alle!) av gårdeiere i Bergen sentrum som eier areal på gateplan, har blitt vant til solide husleier fra butikkdrivende. Dette har gjennom årene ført til en forflating av mangfoldet av butikkfloraen i de mest sentrale strøkene.

Følgen er at det er de store butikkjedene som har herredømmet. Deres forretningsmodeller blir favorisert i den forstand at de kontrollerer hele verdikjeden fra design, produksjon i stort volum, varelager og logistikk til butikk.

Småbutikker er avhengig av innkjøp i et eller annet grossistledd, de kan ikke kjøpe i store volum og blir derfor offer for småskalaulemper.

Hvorfor skal ikke bydeler som Åsane (bildet) få utvikle seg som selvstendige byidentiteter med et fullverdig tilbud til sine innbyggere? spør innsenderen. Foto: Jan M. Lillebø

Ta Cubus, som et eksempel. De har butikker på Sartor, Vestkanten, Oasen, Os, Lagunen, Øyrane Torg, Knarvik, to i Åsane, Askøy. Hvorfor i all verden skal noen fra Rong dra til det ikoniske Sundtbygget for å kjøpe underbukser på Cubus?

Stopp på Torgallmenningen og se deg omkring: De aller fleste butikkene er kjede(lige)-butikker. Snart er heller ikke Holbergstuen grunn for å gå på Galleriet.

Omstilling er smertelig. Transformasjon er krevende. Men det hjelper ikke å skape endring med et selvbedrag om at Bergen sentrums historiske betydning skal være gyldig for evigheten. Tvert imot må Bergen sentrum finne sin egen nye identitet og skape konkurransekraft basert på fortrinn, ikke på det som var.

Og bydelene må få anledning til å bli fullverdige småbyer som er mer enn store nok til å fylle en helhetlig rolle overfor sine innbyggere.