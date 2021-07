Vi må tenke nytt for å øke kollektivandelen

Det finnes andre metoder enn å redusere bilens attraktivitet.

Et sentralt mål for bergensregionen er at biltrafikken ikke skal øke. Dette betyr at all transportvekst skal skje med gange, sykkel og kollektivtrafikk. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Julia Obrovac Avdelingsleder for planleggingsledelse og analyse i WSP

Koronapandemien har hatt store følger for kollektivtrafikken. Billettinntekter har falt dramatisk, samtidig som kollektivtilbudet har blitt opprettholdt for å overholde avstandsregler.

Statlige krisepakker har bidratt til å avhjelpe den økonomiske situasjonen, men hva vil skje etter pandemien? Har vi endret arbeidsvaner og reisevaner for godt?

I en rapport utført på vegne av Vestland fylkeskommune har vi undersøkt hvordan pandemien har påvirket reiseatferd og holdninger så langt. Rapporten gir et bedre grunnlag for å forstå usikkerhetene og vurdere fremtidige investeringer.

Julia Obrovac er avdelingsleder for planleggingsledelse og analyse i WSP. Foto: Privat

Undersøkelsene indikerer at folk har blitt mer tilbøyelige til å bruke bil og at en del av dem nå er mer interessert i flytte til mindre sentrale boligområder hvor det er mer plass. Disse utviklingstrekkene kan bidra til lavere passasjervekst for kollektivtrafikken.

Når vi nå ser raske endringer, hvor passasjertallene synker, skapes usikkerhet rundt de langsiktige satsingene. Er det grunnlag for å bygge ut kollektivtrafikken som planlagt? Vil fylkeskommunen være i stand til å finansiere kollektivtilbudet? Må man også i fremtiden dimensjonere for større avstand mellom passasjerene?

Funnene fra undersøkelsen viser at det er forventet en nedgang på ti prosent i kollektivbruk de første årene etter korona. Med lave passasjertall vil det være mindre billettinntekter til å finansiere kollektivtrafikken og spesielt krevende å øke tilbudet slik som planlagt.

Lave passasjertall på bussene vil kunne gå utover fremtidige investeringer. Heldigvis finnes det metoder for å gjøre kollektivt mer attraktivt. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Tilskuddene til kollektivtrafikken har blitt økt de senere årene og statlige krisepakker har blitt utbetalt under pandemien. Å øke tilskuddene ytterligere vil med andre ord ikke være rett frem.

Økte billettpriser kan være med på å finansiere kollektivtrafikken, men vi vet at det kan ha en avvisende effekt å skru de opp for mye. Det er også mulig å redusere driftskostnadene ved å redusere tilbudet, men heller ikke dette er ønskelig, ettersom det vil gjøre at tilbudet blir mindre attraktivt og mindre brukt.

Vi vet at noen av de mest effektive virkemidlene for å øke kollektivandelen er tiltak som reduserer bilens attraktivitet, ved for eksempel å redusere parkeringsmuligheter og øke kostnaden på bomveier.

Vi tror likevel at det finnes andre måter å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt på. Eksempelvis ved å redusere fokuset på rushtidsplanlegging og forbedre tilbudet til de som pendler av og til, ved for eksempel nye, mer fleksible billettordninger.

Et annet alternativ er å utforme et differensiert billettsystem for å utjevne overbelastninger om bord i rushtiden og for å redusere overflødige driftskostnader på de avgangene som har hatt færre reisende. Det kunne også vært interessant å utforske nye finansieringskilder som offentlig-private partnerskap.

I lys av de nye utfordringene kollektivtrafikken står overfor, mener vi det er god grunn til å starte en ny politisk diskusjon.