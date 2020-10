«Ammepupper»? For et hårreisende fokus!

Hva gjør det om kroppen endrer fasong etter en fødsel?

Bergenser, blogger og influenser Kristin Gjelsvik er opprørt av at bloggeren Pilotfrue intervjues om å fikse på puppene etter ammingen, uten å få kritiske spørsmål.

Kristin Gjelsvik Blogger

For en stund siden fikk jeg disse spørsmålene i innboksen min: «Hvor mange kilo gikk du opp da du var gravid med Falk? Har du strevd med å komme tilbake til deg selv?»

Dette fikk meg til å tenke på dette med å «komme tilbake til seg selv» ... Hvorfor er det i det hele tatt en greie? Mitt svar på dette spørsmålet var at jeg aldri hadde tenkt over at jeg måtte komme tilbake til meg selv, at kroppen min er forandret, men at dette er «det nye meg».

Det blir helt feil for meg å sammenlikne disse kroppene – før og etter svangerskap. Videre svarte jeg at jeg ikke visste hva jeg veide, og at jeg ikke kom til å kjøpe en vekt.

Etter å ha lest intervjuet med Pilotfrue i Foreldre & Barn, der hun sier at hun er åpen for å fikse på puppene etter ammingen, kunne det ikke passet bedre med litt mer fokus på dette.

Det er fullstendig hårreisende at et magasin ukritisk deler en slik artikkel, hvor hovedingrediensen er et ekstremt usunt kroppsfokus og normalisering av plastisk kirurgi.

Kristin Gjelsvik reagerer på denne saken i magasinet Foreldre & Barn.

Intervjuet er fullstendig blottet for kritiske spørsmål, og deles altså til en målgruppe som i hovedsak består av gravide og folk som har fått barn. Blant dem er det garantert mange som kanskje allerede føler seg dritt i eget skinn, og som tror de ikke er fine nok som de er, fordi de ikke har såkalt «kommet tilbake til seg selv igjen».

Særlig skremmende er det å lese om Pilotfruens venninner «som ikke ønsker å amme, nettopp fordi de er redde for at brystene deres skal bli ødelagt».

Heldigvis kom Ammehjelpen fort på banen og fortalte at det er en myte at brystene henger mer enn før, hvis man ammer. Det er nemlig selve svangerskapet som gjør at brystene kan endre fasong, ikke ammingen!

Men burde ikke denne viktige forskningen blitt inkludert i saken? Jo!

Altfor mange kvinner føler et press for å komme tilbake til slik de en gang var. Allerede én uke etter fødsel ønsker de å se endringer. De ammer jo, tross alt, og hvor mange har vel ikke hørt fra andre ammende kvinner: «Ammer du? Jammen da er det jo null stress... Du kommer til å rase ned i vekt.»

Nei, alle raser ikke ned i vekt, og hvorfor skal dette i det hele tatt være et fokus? At amming først og fremst skal handle om vekttap? Dette synes jeg er trist, og det presset mange nybakte mødre kjenner på, kan virke ekstra vanskelig og krevende i en periode hvor man er hormonell, og gjerne litt mer frynsete i kantene enn ellers.

I april i fjor, like før Kristin Gjelsvik ble mor til Falk, stilte hun til intervju med BT i Oslo. Da sa hun blant annet følgende: – Man kan gjerne fortelle om sine komplekser. Normalisere for eksempel ulik størrelse på puppene, slik jeg har gjort. Men poenget forsvinner jo hvis man opererer komplekset vekk.

Hvorfor skal det å «komme tilbake til seg selv» være målet? Jeg tenker i hvert fall at det ligger mye riktig i det å omfavne endringen i stedet, og hylle det faktum at man har vært gjennom en massiv og konstant endring over ni måneder.

Tenk hvor rå kvinnekroppen er!? Hva den faktisk er i stand til? Det er jo helt utrolig!

Og hva så om kroppen endrer fasong eller størrelse etter et svangerskap? Er ikke det bare litt fint? At det å produsere et lite menneske, faktisk etterlater noen vidunderlige spor?

Man kan uansett aldri komme tilbake til hvordan det en gang var. Før og etter baby er nemlig to vidt forskjellige verdener. Da synes jeg det er helt ok å la kroppen før baby være forbeholdt fortiden, og heller begynne å digge den nye kroppen, som representerer nuet... Nuet, som i tiden etter livets største endring.

Det handler jo om å akseptere seg selv og livets ulike faser.

Dette er en forkortet versjon av et innlegg på Kristin Gjelsviks blogg.

Redaktør Nina Lødemel i Foreldre & Barn: «Vi beklager»

Foreldre & Barn skulle ha oppklart misforståelsen om amming og pupper som kom frem i intervjuet. Vi burde også ha skrevet de kritiske spørsmålene vi stilte Julianne Nygård (Pilotfrue, red. anm.) tydelig i teksten. Dette tar vi selvkritikk for. Vi beklager! Vi lagde umiddelbart en oppfølger med fagkilder som oppklarte.

Vi kan med trygghet si at vi ikke driver ensidig journalistikk om et så stort tema. Vi i Foreldre & Barn gir mye plass til dem som hyller kroppen slik den er. Det skal vi fortsette med. En kropp som har laget et barn, er helt fantastisk!

Noen ganger sier de vi intervjuer noe kontroversielt. Det kan føles vanskelig å høre. Men i journalistikken tror vi ikke på å kneble, sensurere eller tie i hjel. Vi tror på åpenhet. Mange kjenner seg igjen i det Julianne føler på.

Selv om jeg personlig mener at det kroppen gjør er viktigst, ikke hvordan den ser ut, er det flere som ikke kjenner på at kroppen er fantastisk. Mødre som er ærlige om slike følelser, bloggere og ikke-bloggere, trenger trøst, ikke kjeft. De trenger forståelse, omsorg, andre perspektiver og løsninger.

Kanskje har vi alle en venninne som går med slike tanker. Vi må minne disse mødrene på at de er bra nok som de er! Der har vi i Foreldre & Barn et spesielt ansvar, og alle vi som enkeltpersoner en mulighet til å gjøre en forskjell.

Det jeg håper, er at denne debatten kan føre til at vi gir hverandre mindre kjeft, mer trøst og rom for å kjenne på og snakke enda mer om følelser rundt kropp, både positive og negative.

Heldigvis er det vår omsorg og kjærlighet til barna som gjør oss til gode mødre, ikke hvordan vi ser ut.

Julianne Nygård (Pilotfrue) har også fått tilbud om å svare på kritikken, men har ikke svart på BTs henvendelse.