Hordfast er en dinosaur, ikke en svane

Man må gni seg i øynene. Hvordan kan noen påstå at Hordfast er et grønt prosjekt, til og med så grønt at det bør tildeles det offisielle miljømerket Svanemerket?

Illustrasjonen viser hvordan broen over Bjørnafjorden kan bli seende se ut, sett mot nordenden av Reksteren. Dette er trolig den første visualiseringen av prosjektet som ikke har Statens vegvesen som oppdragsgiver og viser evig sol og lykke over motorveien, mener innsenderen. Se også før- og etter-illustrasjon lenger nede på siden. Illustrasjon: Adele Jaunn / Naturvernforbundet

Gabriel Fliflet Leder i Naturvernforbundet Hordaland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tore Grønås, leder i Bergenhus KrF, påstår faktisk dette i sitt debattinnlegg i BT 29. oktober. Ikke med ett ord nevner han regnskogene, furuskogene, skjærgården eller sjeldne arter som vil bli rammet av en firefelts motorvei.

Selv Statens vegvesen legger ikke fingrene i mellom når de beskriver alvoret i naturinngrepene. Men Grønås? Han har i hvert fall ikke lest hva Svanemerket selv skriver: «Svanemerket arbeider for at naturlige tilholdssteder ikke skal forringes, for å stanse tap av biologisk mangfold og for å beskytte truede arter».

Les også KrF-politiker: – Hordfast er så miljøvennlig at det fortjener Svanemerket

Vi står ikke bare overfor en naturkrise, der arter utryddes i høyt tempo, men også en klimakrise. Å bygge ned natur på Reksteren, Tysnes og Stord betyr å ødelegge naturens egne karbonlagre. Store mengder CO2 vil stige opp i atmosfæren når skog, mark og myr ødelegges av ny motorvei, og alt som følger med av hyttefelt, lagerhaller, bensinstasjoner og parkeringsplasser.

Statens vegvesens klimaberegninger tar ikke med dette, og mangler derfor noe helt vesentlig.

Det stemmer at fergene bruker mye energi og skaper store utslipp. Men her bør svaret være å få dem over på batteri, biogass og hydrogen, senke farten noe, og gå over til mange, små fartøy som går ofte og kan tilpasses trafikkbehovet, slik at vi slipper store ferger som går med få biler ved lavtrafikk.

Hordfast er en del av en plan for å få folk til å begynne å langpendle. Hordfast er en ønsket femdobling av antallet biler som i dag krysser Bjørnafjorden. Hvordan du enn snur og vender på det: Å legge opp til mer bilkjøring er ikke grønt. Tvert imot er det en tenkemåte fra gamle dager, da man trodde uhemmet bilisme og motorvei var veien mot lykken.

Det er lett å gå seg vill i skaperverket, men om vi må velge et dyr som kan symbolisere Hordfast, er ikke svanen det rette. Mitt forslag er dinosauren.

Elektriske ferger med hyppige avganger er langt bedre enn Hordfast, mener Gabriel Fliflet. Foto: Tor Høvik (arkiv)