Stans denne broen i Nordåsvatnet!

En dyr og unødvendig bro som vil skade naturen.

Slik kan hengebroen som er planlagt mellom Kyrkjetangen og Bønesholmen se ut. Fagetaten anbefaler at broen bygges, for å gjøre holmen tilgjengelig som friluftsområde. Foto: Norconsult/Bergen kommune (illustrasjon)

Åge Bratshaug Bergen

Det foreligger konkrete planer om å gjøre Bønesholmen i Nordåsvatnet tilgjengelig for allmennheten. Det vil skje på bekostning av en urørt holme, og rødlistede arter som har holmen, eller dens umiddelbare nærhet, som fast tilholdssted.

Det skisseres en hengebro som vil ruve godt i terrenget, og belaste nabolaget den settes ufrivillig inn i med innsyn og uønsket trafikk.

En tilgjengeliggjøring av en slik holme i et ellers stille og rolig nabolag, vil også tiltrekke seg ungdom som kan tenkes å benytte seg av holmen til rølp og fyll, og videre bringe med seg uønsket støy nattetid i dette ellers tilbaketrukne og rolige nabolaget.

Broen er en del av en kongstanke om å tilgjengeliggjøre Nordåsvatnet for hele byens befolkning.

En slik bro vil koste veldig mye penger å bygge. Broen vil i tillegg medføre nødvendig vedlikeholdsutgifter hvert eneste år. Den skal ha vedlikeholdstilsyn og brøytes og saltes for å sikre tilkomst.

Veien ned til broen vil medføre en stor belastning for gårdbrukeren i området, ved at han blir fratatt mark. Kravet om tilkomst for rullestolbrukere gjør at veien må legges i slake svinger.

Bonden vil også i enda høyere grad enn i dag oppleve at gjerder og porter åpnes, dyr kommer på avveie, at løse hunder går etter sauene bonden holder. Og at personer innbiller seg at gården er et friområde der de kan parkere bilene sine fritt inne på tunet etc.

Åge Bratshaug er vokst opp ved og har vært en flittig bruker av Nordåsvatnet. Nå vil han stanse planene om gangbro. Foto: Privat

Bønesholmen er en liten holme som tidlig på ettermiddag/ kveld vil ligge i skyggen av trærne på holmen, som ikke kan felles.

Hvem ønsker vel å komme for å kose seg en skyggelagt holme, der myggen stortrives, og bade etter jobb på en hverdag?

Som et motforslag foreslås det herved at man heller benytter pengene til å ruste opp og tilrettelegge Kyrkjetangen, som ligger bare et steinkast unna, for funksjonshemmede. Her kan man uten altfor store kostnader anlegge HC-parkering. Man kan legge om den bratte veien som fører ned til stranden som en slakere løsning tilpasset rullestolbrukere. Det er det mer enn nok areal til å få til. I tillegg kan man anlegge en rampe ut i sjøen, slik at det blir lettere for funksjonshemmede å ta seg et bad.

Bønesholmen ligger ikke langt fra Kyrkjetangen friområde. Foto: Helge Sunde (arkiv)

Med pengene man sparer på galskapen det ville vært å anlegge bro til Bønesholmen, vil det også muligens være rom for å bygge skikkelige toalett/ dusjfasiliteter på Kyrkjetangen for både funksjonsfriske og funksjonshemmede. Alt i alt kan Kyrkjetangen bli en enda finere perle, enn den allerede er, tilpasset alle samfunnsgrupper med ikke altfor store midler.

Overskuddsmidlene som blir igjen fra å ikke bygge denne broen, kan gå inn i potten til å bygge et større rekreasjonsanlegg ved Sjølinjen, med lokk over motorveien fra Gamlehaugen til den største broen, som anlegges med parkering, turvei, park, lekeplass for barn og utegym.

Her vil det være kveldssol, og tilgjengelighet for alle som bor i Bergen, men spesielt de som kan ta buss eller bybane.

Snu i tide, stopp planene om å ødelegge Bønesholmen med bro, og anvend heller pengene til fornuftige tiltak som kommer alle til gode.