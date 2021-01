2021-Trym bør møte 2019-Trym

Trym Aafløy drev en valgkamp på politikerforakt i 2019. Nå nører han opp under det samme.

Trym Aafløy i valgkampen 2019 og under pressekonferansen der han fortalte om sin utmelding av FNB i desember 2020. Foto: Ørjan Deisz/Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Ane Breivik 1. nestleder i Unge Venstre og innstilt 2. kandidat til Stortinget for Venstre i Hordaland.

Politikere «tror penger er noe som kommer fra andre mennesker», sa Trym Aafløy i et intervju med Filter Nyheter, mai 2019. «Folk er lei av politikere», sa han i det samme intervjuet. Ved valget den høsten ble FNB tredje største parti i Bergen og fikk elleve plasser i bystyret.

I desember meldte Aafløy og to andre representanter seg ut av partiet. Og dermed var det åtte.

Nå kjemper Aafløy en bitter kamp for å få beholde vervene sine. Som nestleder i byutviklingskomiteen har han vært privilegert nok til å jobbe heltid for byen vår. Men verv i bystyret deles ut etter partistørrelse, og Aafløy er partiløs.

Nok om det. Jeg skriver ikke dette innlegget for å hovere over hvordan det går med FNB. Jeg skriver det heller ikke for å analysere den politiske situasjonen – det klarer BT fint selv. Jeg synes det imidlertid er verdt å reflektere over hva Trym Aafløy uttalte i forkant av 2019-valget og hva han gjør nå.

Aafløys oppførsel skaper grobunn for politikerforakt, skriver Ane Breivik. Foto: Privat

For i 2019 snakket Aafløy friskt om politikere, prioriteringene deres og manglende bakkekontakt mellom «dem» og folket. Han traff sannsynligvis en nerve. Det tilsier i alle fall valgresultatet.

I 2021 vil ikke Aafløy gi fra seg det godt betalte vervet sitt, til tross for at han ikke er berettiget det. Han vil dessuten ha økonomisk støtte til den uavhengige gruppen sin i bystyret, til tross for at de ikke er berettiget det. Og det er snakk om mye penger. Svimlende summer, for de av oss som tjener lite.

Slik skaper grobunn for politikerforakt, på samme måte som skandaler og feilaktig utfylte reiseregninger gjør det.

Og stempelet rammer ikke bare de som er heltidspolitikere, som Aafløy. Det rammer heller ikke bare stortingspolitikerne, som nylig bedrageridømte Mazyar Keshvari. Stempelet rammer også lokalpolitikere. Og det rammer de som engasjerer seg i politikken frivillig og ulønnet, som meg.

En trenger ikke se lengre enn til nærmeste kommentarfelt for å finne grove påstander om politikere. Om penger, om makt, om hvor tilsynelatende distansert de lever fra virkeligheten. Men de fleste engasjerer seg i lokalsamfunnet sitt og i partiet sitt fordi de brenner for noe, ikke fordi de profitterer økonomisk fra det åtte timer lange årsmøtet i lokallaget sitt.

De fleste politikere er nokså vanlige folk. Kanskje de møter i kommunestyret sitt. Kanskje de møter på landsmøtet i partiet i ny og ne. Kanskje de får gjennomslag for en ny fotballbane her og der. Men de er likevel nokså vanlige folk. Folk som vier fritiden sin til politikk, uten å nyte store frynsegoder av det.

Og det er synd at Aafløy tjener som en attest på det motsatte.