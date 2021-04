Vi er til stede i alle bydeler i Bergen

Vårt mål er å nå hele Hordaland, og det gjør vi.

«Vi tar utfordringen din: Fremover skal vi også dokumentere hvordan vi dekker de ulike bydelene», skriver Dyveke Buanes i sitt svar til Gunnar Michael Mikkelsen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Dyveke Buanes Distriktsredaktør, NRK Vestland

Svar til Gunnar Michael Mikkelsen, som i et innlegg onsdag anklaget NRK Vestland for å lage lokalradio bare for Bergen sentrum.

Aller først – takk for at du bryr deg om distriktssendingene til NRK Vestland. Vårt mål er ikke bare at radiosendingene skal nå hele Bergen, men hele Hordaland. Publikumsundersøkelsene viser at vi også gjør det. Vi har like mange lyttere fra resten av Hordaland som fra storbyen Bergen.

Kartlegging av sakene vi lager viser også at omtrent halvparten er fra Bergen og halvparten fra resten av det gamle fylket. Også når vi har målt tilbakemeldingene vi får fra lytterne våre under sending, er fordelingen ganske lik. Men vi tar utfordringen din: Fremover skal vi også dokumentere hvordan vi dekker de ulike bydelene. Det er en del av jobben vår.

NRK har vært til stede i alle bydeler og dekket ulike debatter, som den om planlagt bro mellom Kyrkjetangen og Bønesholmen, skriver Buanes. Foto: Norconsult/Bergen kommune (illustrasjon)

De siste ukene har vi vært til stede i alle bydeler i Bergen. Vi har møtt 13 år gamle Hermine som fikk ubehagelige tilrop i Årstad, vi dekket åpning av ny vaksinestasjon i Loddefjord, vi har møtt hinduer i Åsane som på grunn av elvemusling ikke får godkjent gudshuset sitt. Vi har møtt fortvilte ildsjeler i Arna som kjemper for å få bygget opp igjen verneverdig bro på museumsjernbanen, møtt elever som måtte krabbe til skolen etter sviktende vintervedlikeholdet i Ytrebygda. Dekket debatten om fremtiden til Bønesholmen i Fyllingsdalen bydel, møtt næringsdrivende i Bergenhus som gledet seg over at «Behold Bergen»-kampanjen reddet dem i en krevende situasjon og møtt fire ungdommer som fikk hjelp av Ung Arena i Fana da koronasituasjonen hadde gjort livet blytungt for dem.

Dersom du ønsker mer innhold fra ditt lokalmiljø, vil jeg anbefale en av de ypperlige lokalavisene vi har her i byen, i tillegg til å lytte til oss. Oppdraget til oss i NRK Vestland er å se det som skjer i Bergen, Hordaland og Vestland fra et mer regionalt perspektiv.

Denne tirsdagen (6. april) var det naturlig å starte «Hordaland i dag» med smitteutbruddet i Kvam, deretter rettet vi søkelyset på testkapasiteten i Bergen, hørte modige Hermine (13) som ber fedre om å ta en alvorsprat med tenåringssønnene sine, møtte Maria (22) som har livet på vent på grunn av den smertefulle kvinnesykdommer endometriose. I tillegg kom vi inn på utfordringer for dem på hjemmekontor. Det ble en variert sending, både tematisk og geografisk, som vi er stolte av.

Å forberede tre timer direktesendt radio er hardt arbeid. Jeg er stolt over våre programledere som er proffe, energiske og gir godt selskap i en litt vanskelig tid.