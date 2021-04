Mange fedre får ikke lov til å snakke med sønnen sin

Kjære mødre, sønnene deres trenger en rollemodell.

«Jeg kunne ikke vært mer enig i at mange unge piker burde slippe å bli behandlet på den måten de blir i dag», skriver Arne Børke i en kommentar til Hermine Svortevik Oens innlegg. Foto: Illustrasjonsfoto

Arne Børke Leder Mannsforum

Hermine Svortevik Oen skrev et innlegg i BT hvor hun ber guttepappaer ta en prat med sønnene sine. Svortevik Oen virker som en oppegående ung dame med sunne verdier og jeg kunne ikke vært mer enig i at mange unge piker burde slippe å bli behandlet på den måten de blir i dag.

Jeg har selv en ung datter, og det siste jeg ønsker er at hun skal bli behandlet respektløst eller bli trakassert av jevnaldrende gutter. Og selv om hun er noen år yngre enn Svortevik Oen, så har vi allerede pratet om det å bli behandlet med respekt og ikke godta uakseptabel oppførsel fra jevnaldrende gutter.

Men som leder for MannsForum, Norges største likestillingsorganisasjon med fokus på gutter, menn og fedres utfordringer, så ser jeg en annen side av de problemstillinger Svortevik Oen tar opp.

Det er nemlig slik at svært mange unge gutter som vokser opp i dag, har liten eller ingen kontakt med sine pappaer. Ikke fordi pappene ikke vil, men fordi disse unge guttene sine mammaer hindrer kontakt mellom sønn og far. Tusenvis av fedre rundt om i Norge har ikke noe annet større ønske enn å kunne bidra til at deres sønner lærer hvordan man skal behandle sine medmennesker, både gutter og jenter, med respekt og anstendighet.

Mange ønsker ingenting mer enn å ha muligheten til å ta den praten som Svortevik Oen ber dem om, men de blir hindret av den andre forelderen.

Tusenvis av fedre rundt om i Norge ønsker å ha kontakt med sønnene sine, men får det ikke, skriver Arne Børke. Foto: Bjørn Joachimsen

En politimann i Oslo skrev for en tid tilbake en kronikk hvor han etterlyste tilstedeværende fedre og at unge gutter med respektløs adferd ofte har en ting felles, nemlig fravær av gode mannlige rollemodeller. Jeg har selv fått tilbakemeldinger fra foreldre med døtre som opplever uønsket adferd fra unge gutter. Og det jeg får høre er at disse unge guttene som behandler jentene respektløst også ofte kommer fra hjem uten tilstedeværende fedre.

Det samme er tilfellet for den stadig økende mengden unge uføre. I en doktoravhandling fra 2018 intervjuet Gro Hilde Ramsdal ungdommer som stod i fare for å havne utenfor arbeidslivet. Hun forteller at et fellestrekk er fravær av stabile voksne over tid og at mange har opplevd en far som har blitt mer eller mindre borte fra livene deres.

Manglende kontakt med en av foreldrene, i all hovedsak far, er i ferd med å bli et stort samfunnsproblem på flere nivåer. Antallet unge voksne med uønsket adferd og som ikke fungerer tilfredsstillende øker voldsomt, med de betydelige negative konsekvenser dette har, både menneskelig og sammfunnsøkonomisk.

Samtidig er fokuset på en av de mest tydelige fellesnevnerne, en fraværende far, påfallende lite både i media og hos politikere. TV2 er et hederlig unntak med sitt fokus de siste månedene på samværssabotasje.

Ett til to barn i hver eneste skoleklasse har ikke kontakt med sin far en vanlig måned. Hvordan skal fedrene til disse barna kunne være den rollemodellen som en ung gutt i utvikling trenger?

Svortevik Oens bønn går til hennes jevnaldrende gutters fedre. Min bønn går til disse guttenes mødre.

Kjære mødre, la deres sønner vokse opp med god kontakt med sine fedre, slik at de kan få være de rollemodeller som disse guttene trenger!