Hva skal du si hvis du taper, Donald?

Fraværet av en «avskjedstale» kan bevare en farlig spenning i folket.

Taper Joe Biden valget, er det grunn til å forvente at han vil følge tradisjonen og holde en «concession speech». Med Donald Trump er det langt fra sikkert, skriver innsenderne. Foto: Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Bård Norheim Professor i teologi, NLA Høgskolen

Joar Haga Førsteamanuensis i kirkehistorie VID vitenskapelig høgskole

Hva kommer president Donald Trump til å si om han taper? I amerikansk politikk er det tradisjon for at den presidentkandidaten som har tapt valget nokså umiddelbart etter at valgresultatet er kunngjort, holder sin «concession speech,» en «innrømmelsestale» der en gratulerer motstanderen og erkjenner nederlaget.

Selv da Hillary Clinton tapte valget mot Donald Trump i 2016, startet hun talen med å gratulere Trump og understreke at Donald Trump nå skal være «vår» president.

Slike innrømmelsestaler har vært en del av den amerikanske valgtradisjonen helt siden valget i 1896, da demokraten William Jennings Bryan sendte den republikanske vinneren William McKinley et «concession telegram» to dager etter valget. Det siste telegrammet av denne typen ble sendt av den demokratiske kandidaten George McGovern i 1972, da han tapte klart mot Richard Nixon.

Retorisk fungerer et slikt telegram eller en slik tale som en slags «fredsavtale»: Taperen markerer betingelsesløs kapitulasjon og bekrefter dermed at de demokratiske spillereglene vil bli fulgt.

Etter å ha tapt presidentvalget mot Barack Obama i 2008, holdt den nå avdøde republikanske senatoren John McCain det som trolig er han mest kjente tale. I sin «concession speech» ikke bare gratulerte han Obama med seieren, men han understreket også at han beundret måten Obama hadde vunnet valget på, ved å formidle håp til så mange velgere.

Senator John McCain under hans «concession speech» etter tapet for Barack Obama i 2008. Foto: RICK WILKING / X00301

Dersom Joe Biden taper valget, er det grunn til å forvente at han vil gå inn i denne tradisjonen, og holde sin «concession speech».

Med Donald Trump er det langt fra sikkert. Den sittende presidenten har ved flere anledninger sådd tvil om han vil akseptere et eventuelt valgnederlag.

Nå er det langt fra sikkert at resultatet av dette valget blir klart på valgnatten, eller de nærmeste dagene etter valget. Usikkerhet knyttet til poststemmer og andre momenter kan føre til at kunngjøringen av valgresultatet drøyer.

Men nettopp i en slik situasjon er valgtaperens «concession speech» enda mer avgjørende. Al Gores «concession speech» ble holdt så sent som 13. desember 2000, over en måned etter valget.

Gore innrømmet nederlaget dagen etter at Høyesterett hadde bestemt at Floridas 29 valgstemmer skulle gå til George W. Bush, og dermed sikret ham valgseieren. Selv om Gore markerte sin uenighet med Høyesteretts avgjørelse, understreket han samtidig at han aksepterte avgjørelsen som endelig, og at det nå var på tide å gå videre.

Deretter oppfordret han det amerikanske folket til å vektlegge patriotisme framfor partipolitikk, og understreket at det var Gud og loven, ikke mennesker, som skulle styre nasjonen framover: «I say to president-elect Bush, that what remains a partisan rancor, must now be put aside and may God bless his stewardship of this country.»

Joar Haga (t.v.) og Bård Norheim Foto: Privat

En slik «concession speech» fra den tapende part er retorisk forstått en slags avskjedstale. Vår forventning til en avskjedstale er at det skal være en høystemt festtale, en hyllingstale, der taleren viser takknemlighet og storsinn. Sjangeren gir lite rom for innbitte og surmulende kommentarer. All antydning til bitterhet bryter kontrakten med tilhørerne.

Tapere som ikke fullt ut innrømmer nederlaget, og gjerne framstår smålige, vil derfor som oftest vekke lite appell hos publikum.

Hva er det så som kommer i spill, dersom taperen av et valg ikke viser storsinn og innrømmer nederlaget? Med andre ord, hva skjer hvis Trump ikke oppfyller forventningen om betingelsesløs kapitulasjon etter et eventuelt valgnederlag?

Hva om han i stedet velger å så usikkerhet, for eksempel gjennom tvilsomme hentydninger, som tidligere utsagn av typen «proud boys, stand back and stand by»?

Kunngjøringen av valgresultatet i et demokrati markerer selve kulminasjonen av den unntakstilstanden som en valgkamp innebærer. Demokratiske valg er et spill som er mulig, fordi vi har sluttet å krige.

Når valgets taper aksepterer valgresultatet og lover å samarbeide med vinneren gjennom å appellere til enhet og fellesskap, så fungerer talen som en nødvendig spenningsutløser. Talen gir folk tro på at fred og harmoni er mulig, og gir håp om enhet på tross av valgkampens fokus på det som skiller.

Tilhørere lytter til Hillary Clintons «concession speech» i USA, 2016. Foto: Lynne Sladky / TT NYHETSBYRÅN

Valgtaperens framvisning av storsinn, ydmykhet og takknemlighet handler derfor om noe mer enn å verne sitt eget ry og rykte. Det handler først og fremst om å gestalte de dyder og verdier som en nasjon ønsker å bygge på, i overgangen fra (valg)kamp til en mer fredelig tilstand – der fremtidsvisjonen er et samlet folk.

Det implisitte mottoet for innrømmelsestalens kapitulasjon er derfor alltid «Make America One Again». Taperens «concession speech» fungerer som stabilisator ved det spenningsfylte momentet en maktoverdragelse representerer.

Dersom Trump ikke innrømmer nederlaget, åpner det for at landet kan bli rammet av uro, protester og i verste fall hevn. Nettopp derfor er en slik «concession speech» så viktig. Når den tapende part kapitulerer betingelsesløst, gir det tro på at fred og framgang – ja, til og med enhet – kan være mulig.