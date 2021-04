Frekk påstand om lærere

Lærere bruker ikke skjermen for å passivisere elevene i lunsjen.

Å debattere så unyansert gir et usunt debattklima, skriver Espen Vindheim i sitt svar til Heidi Bøhagen. Foto: Privat

Espen Vindheim Lærer, Bergen

Heidi Bøhagen skriver i BT mandag om barn og skjermbruk, da spesielt knyttet opp mot måltid i skolen. Helt klart en viktig debatt, men innlegget har definitivt behov for nyansering.

Jeg har en gutt i første klasse, har jobbet som lærer i barneskolen i mer enn ti år, er foreleser om begynneropplæringen ved HVL og sitter med et ganske annet inntrykk enn det som presenteres av Bøhagen.

Et typisk måltid med de minste i skolen er ikke en ensartet affære der alle rolig finner frem sin egen mat og sitter rolig på plassen sin og spiser. Det er like mange behov som det er elever, og feil pålegg på skiven kan utløse bunnløs sorg og fortvilelse. Man skal se alle, passe på at alle spiser og prøve å få snakket litt ekstra med de du mener har behov for det akkurat den dagen.

Det er viktig å se på hva et måltid i skolen er. Å trekke paralleller til at helsestasjonen oppfordrer til å ha måltid sammen som en familie, blir feil. Å anta at 25 seksåringer forholder seg til måltidet slik man gjør på en arbeidsplass, blir også feil.

Måltidet er en arena hvor vi trener på sosial kompetanse. Men barn behersker ikke small-talk som voksne, og måltidet er en lite hensiktsmessig arena for dette, skriver innsenderen. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Måltidet er en pause fra læring og et nødvendig påfyll av næring til aktive kropper. Det er en anledning for barnet til å sitte i ro og slappe av litt uten at det er et læringspress til stede.

Måltidet er også en arena hvor vi trener på sosial kompetanse. Elevene øver blant annet på å samtale med den de sitter med, på å planlegge egen aktivitet inn mot friminuttet, på å spise på en fin måte og på å rydde opp etter seg etter endt måltid.

Small-talk slik vi voksne kjenner det fra en typisk lunsjsituasjon, er en vanskelig øvelse som må øves mye på, og måltidet er en lite hensiktsmessig arena for dette.

Min opplevelse er at om skjermen unntaksvis brukes, er det i all hovedsak på en god og konstruktiv måte. Eksempelvis lydbøker med eller uten lesestøtte på skjerm, nyheter for barn man kan bruke til videre diskusjon og liknende.

Vi gjemmer oss ikke bak uttrykk som «pedagogisk innhold» og «digital kompetanse» slik Bøhagen hevder, vi er pedagoger som sikrer at ditt barn opparbeider seg digital kompetanse og opplever pedagogisk innhold.

Jeg håper og tror at de fleste foreldre med barn i skolen har tillit til at ikke deres lærer setter på film for å få pause, det stemmer på ingen måte med mitt inntrykk av skolen. Ikke der jeg jobber, ikke der mitt barn går på skole og ikke på andre skoler jeg har besøkt i praksisbesøk. Å slå fast at skjermbruk er noe lærere benytter for sin «hypnotiske, passiviserende effekt på barna» er ikke bare feil, men direkte frekt.

Vi er skjønt enig om en ting, barn og skjermbruk i skolen, og ikke minst i hjemmet bør problematiseres og debatteres. Å debattere dette så unyansert som du velger å gjøre i ditt innlegg, der du ramser opp «sannheter» om bruk av skjerm i skolen, fører kun til polariserte parter og et usunt debattklima.