Straff rammar mest dei ressurssvake

Eg har ei kjensle av at delar av politiet stiller seg på feil side av historia i argumentasjonen mot rusreform, trass gode intensjonar.

Morten S. Fosse er etterforskningsleiar i Vest politidistrikt. Til skilnad frå ein del av kollegaene er han for regjeringas forslag til rusreform. Foto: Privat

Morten S. Fosse Etterforskingsleiar i Vest politidistrikt

Politiet står i kampen mot narkotika og skubbar den tunge steinen opp skråninga kvar dag, men det er ein «god» stein: Kampen mot skadeleg rusbruk, mogelege følgjer som sosial naud for vaksne og barn og anna kriminalitet.

Det ville vera rart å bli bytta ut av kampen når det gjeld innsats mot dei som brukar ulovlege rusmiddel. Kva, og følgjeleg kven, samfunnet vel å bruka tvangsmidlar og straff mot, seier noko grunnleggande om oss.

Difor er dette viktige spørsmål.

Straffetrugsel kan ha ein viss positiv, førebyggande effekt, problemet er at trugsel må medføre straff. Og den rammar mest dei ressurssvake, meiner innsendaren. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

At trugsel om straff har hindra – og hindrar – ein del frå å prøve narkotika, er eit vanleg argument. Sjølv om NOU 2019:26, Rusreform – Frå straff til hjelp (s. 160), ikkje finn vesentleg støtte for dette, kan ein likevel tenkje seg at straffetrugsel har ein viss positiv, førebyggande effekt.

Problemet er at ein slik trugsel, for å vera reell, nødvendigvis må medføra ein form for straff for dei som då vert tatt for å ha og bruka narkotika. Og då rammar ein alle, men mest dei ressurssvake, dei som på ein eller anna måte får politiet si merksemd.

Lova skal vere lik for alle, men risiko for oppdaging er ikkje lik. Meir ressurssterke «rekreasjonsbrukarar» innanfor eige husvære eller utestad vil uansett reform ha lågare risiko for å verta oppdaga. Samfunnets bruk av straff rammar skeivt når det gjeld rusbruk. Dei som rusar seg på grunn av uro, angst, PTSD eller sosial naud, kan ikkje straffast friske.

Dersom ein meiner at straffa er omsynsfull og konstruktiv, fordi ein kan nytta ulike mildare strafferettslege reaksjonar, vert det vanskeleg å argumentere for at vi må ha ein preventiv straffetrugsel for å førebygga. Det verkar òg grunnleggande feil å ha straff som eit bakteppe for ein slags rusomsorg.

Min lærar i sosiologi på politihøgskulen, Pål Frogner, siterte Egon Bittner om kva politiet er venta å handtere: «Something that ought not to be happening and about which someone had better do something now!»

Det er lett å tenkje at politi, tvangsmiddel og straff er gode verktøy mot alt som er skremmande, støyande eller farleg for individet. Med rusreform må både samfunn og politi bli vande med tanken om at politiet og domstol ikkje skal skriva ut meldingar og straff for rusbruk.

Det vil alltid vera foreldre, vener, skule og trenar som står fremst for å gje barn og ungdom ein trygg oppvekst, sånn at dei er rusta til å handtere livet. Menneske tar til slutt sjølv val for eigen velferd og helse. Slik er verda, uavhengig av rusreform.

Politiet kan ikkje utan vidare ransake personar ved funn av mindre mengder narkotika, uavhengig av rusreforma, skriv innsendaren. Biletet er frå ein politiaksjon i Nygårdsparken. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Politiet kan framleis jobba langsiktig og planmessig med ungdom og førebygging av kriminalitet. Førebygging er meir enn straffetrugsel.

I ei høyring om rusreforma før påske kom det fram ei usemje om rammene for tvangsmiddelbruk mellom ein statsadvokat og riksadvokat Jørn Maurud. Riksadvokaten kom nyleg med brev om dette som svekker eit av argumenta mot rusreforma, om at politiet mistar «verktøy» i innsats mot narkotika. Brevet slår fast at politiet ikkje utan vidare kan ransake telefon og bustad ved funn av mindre mengder narkotika på ein person, i von om å finne informasjon om salsleddet. Usemja viste truleg fram skiljet vi står i mellom gammal og ny tid.

Vurderinga av samhøve i kor store inngrep ein kan gjere i fridom og privatliv, vurdert mot formålet, vert strengare når det gjeld rusbruk.

Ei forståing om at funn av mindre mengder narkotika gjev trumfkort til alle inngrep, vert no stramma inn, uavhengig av rusreform. Resten er opp til Stortinget.