Bergen har nok eneboliger

Bygging av boligblokker dekker et klart behov.

Det blir langt større vekst av aleneboende og par uten barn enn barnefamilier i Bergen innen 2040. Derfor er det nok eneboliger i Bergen, skriver innsenderen. På bildet er et boligstrøk på Kråkenes. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Mette Svanes Direktør i plan- og bygningsetaten, Bergen kommune

Boligbygging i Bergen skaper ofte debatt, som innlegget til Karl Arne Jespersen i BT 30. mai, og er en viktig del av byutviklingen.

Behovet for nye boliger er særlig knyttet til prognoser for befolkningsutvikling. Vestland fylkeskommune sine fremskrivinger av boligbehov fra 2019 viser en forventning om 9000 flere aleneboende, 7000 flere par uten barn og kun 500 flere barnefamilier i Bergen innen 2040.

Befolkningsutviklingen viser sterk vekst i gruppen over 60 år, både som følge av store barnekull etter krigen og at de eldre lever lenger. Økonomiske konjunkturer har gitt lavere innvandring, og sammen med lave fruktbarhetstall gir det en veldig beskjeden økning av barnefamilier.

Figuren viser SSBs befolkningsfremskrivninger for Bergen kommune fra 2020. Foto: SSB

Jeg mener derfor at Jespersen tar feil når han sier at trenden med høy andel blokkbebyggelse står i sterk kontrast til behovet i markedet. Jeg ser et klart behov for boliger til enslige og par uten barn, som løses godt med blokkbebyggelse.

Kommunens undersøkelse om boligpreferanser fra 2019 viste at under ti prosent av de eldre i Bergen har en bolig som er godt tilrettelagt for alderdommen. Om eldre flytter i leilighet, blir eksisterende familieboligene som vi har mange av i kommunen, ledige for nye barnefamilier.

Plandirektør Mette Svanes opplever at både grunneiere og utbyggere har økt bokvaliteten i boligområder under utvikling. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Kommunens boligpolitikk skal bidra til å løse svært sammensatte utfordringer. Kanskje har pandemien gitt nye premisser, det blir spennende å følge med på. Men når Jespersen kun vektlegger økt bruk av hjemmekontor, glemmer han noen av pandemiens mest sentrale yrkesgrupper.

Arbeidstakere i helsevesenet har i liten grad mulighet til hjemmekontor. De må møte på sykehus, eldrehjem og i hjemmesykepleien når arbeidsdagen begynner, og de trenger korte avstander og effektiv transport.

I tillegg er det viktig å huske at arbeidsreisene kun utgjør en tredjedel av reiseaktiviteten vår. Nærhet til butikker, tjenestetilbud og fritidstilbud er også viktig, både for unge og eldre.

Etterspørsel og byggekostnader gjør at de utbyggere velger å bygge leilighetsbygg, skriver Mette Svanes. På bildet vises nye leiligheter i Kronstadparken. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Fortettingsstrategien reduserer lokale og globale utfordringer både knyttet til transportutslipp og nedbygging av natur som følge av befolkningsvekst. Det betyr mindre støy og luftforurensning og mer plass til parker, ballbaner og fellesområder.

Når flere kan dele på teknisk og sosial infrastruktur, gjør det arealbruken mer effektiv, «fotavtrykket» fra innbyggerne blir mindre og kommunens driftsutgifter lavere.

Kommunen pålegger ikke utbyggere å bygge blokk i fortettingsområdene, med unntak av noen helt små arealer avsatt som sentrumskjerner. Etterspørsel/markedet og byggekostnader gjør likevel at de fleste velger å bygge leilighetsbygg.

Kommuneplanen har også «Ytre fortettingssone» som egner seg godt til småhusutbygging med større utearealer og god tilpasning til eksisterende boliger. I fortettingsstrategien ligger det i utgangspunktet stor fleksibilitet.

Erfaringer fra de siste tiårene gjorde at kommuneplanens arealdel (kpa 2018), vedtatt i 2019, fikk et styrket fokus på kvalitet. Normalt tar reguleringsprosess og byggetid minst tre til fem år. Det vi ser av nybygging i dag, er derfor i hovedsak et resultat av forrige plan.

Ny kommuneplan forutsetter at ny utbygging skal gi kvalitet til innbyggerne, og planen forsøker å stimulere til variasjon i boligtyper. Jeg er svært opptatt av at den videre fortettingen må skje med grunnlag i de kvalitetskrav planen stiller: Et finmasket gangnett, utearealer med rom for lek og opphold, og gode koblinger til parker og byfjell.

Det er enda tidlig å evaluere den nye kommuneplanen, men jeg opplever at både grunneiere og utbyggere har tatt utfordringen med å øke bokvaliteten i de nye boligområdene som er under utvikling.