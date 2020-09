Vi som lager teater for barn, må heie på hverandre

Jeg vet godt at det lages kvalitetsbarneteater i Bergen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

«Jeg beklager hvis jeg har uttrykt meg klossete», skriver skuespiller og regissør Bjarte Hjelmeland. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Bjarte Hjelmeland Skuespiller og regissør

Jeg ser av BT 22. september at skuespiller Raymond Corrado Knutsen opplever at jeg med mine uttalelser i forbindelse med lanseringen av «Karius og Baktus»-forestillingen på Ole Bull Scene, undergraver det frie scenekunstfeltets arbeid og kompetanse.

Det gjør meg trist at jeg oppfattes på den måten.

Jeg vil understreke at dette på ingen måte var min intensjon, eller at det på noen måte reflekterer min holdning til det store og viktige arbeidet som det frie scenekunstfeltet i Bergen legger for dagen.

I min iver over å fortelle om vårt eget prosjekt, kan jeg se at det kan forstås dit hen at jeg mener det ikke lages kvalitetsteater for barn i Bergen. Det vet jeg godt at det gjør, og jeg har sågar sett en del av de forestillingene som Knutsen nevner, og har hatt stor glede av det.

Les også Innlegget som startet debatten: – Bjarte Hjelmeland, du burde vite bedre

Imidlertid oppleves det litt som om han vrangleser meg med vilje. Jeg trekker jo i det samme intervjuet frem det verdifulle arbeidet som Fyllingsdalen Teater gjør, og understreker at jeg gleder meg over barneteatersatsingen til Det Vestnorske Teatret.

Da føles det litt rart at han nevner nettopp de samme eksemplene i en tone som insinuerer at jeg ikke kjenner til disse prosjektene og institusjonene.

Jeg forstår utmerket godt følelsen av å jobbe hardt med små midler, og vanskeligheten med å bryte gjennom lydmuren med informasjon om de fine forestillingene man lager, spesielt i disse dager med publikumsbegrensning og smittefrykt.

Jeg tenker at vi som kulturarbeidere bør unngå å skyte på hverandre, og heller rette skytset der det hører hjemme. Vi må arbeide for økte midler fra bevilgende myndigheter og flere felles plattformer for informasjon til publikum.

Jeg ønsker at vi som lager teater for barn i Bergen, heier på hverandre.

Jeg beklager hvis jeg har uttrykt meg klossete, og vil i fremtiden bestrebe meg på å være tydeligere.