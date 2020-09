Difor er Bondens Marked stengd

Reglane er djupt urettferdige.

Kvifor rammer smittevernreglane eit utandørs marknad, og ikkje innandørs handel som på Lagunen storsenter? undrar bonde Vegard Eriksen. Foto: Paul S. Amundsen

Vegard Eriksen Bonde, Landås

Bondens Marked vert avlyst fordi ein tolkar det som eit «arrangementet» med 200 deltakarar eller meir. Det betyr at marknaden, eit konsept med eit utal småprodusentar som tener til livets opphald ved å selje sine varer, utandørs, ikkje kan gjennomførast med dagens smittevernregime.

Med kostnadar knytt til ekstra vakthald og registrering av dei besøkjande, kunne ikkje lokalprodusentar lenger forsvare utgiftsposten.

Dette er djupt urettferdig i forhold til reglane for annan handel i Bergen. Ta berre Torgallmenningen og definer det som eit arrangement med alle butikkane som tilbyr sine tenester, innandørs. Eller definer Lagunen storsenter som eit arrangement.

Be senterleiinga om å stengje alle inngangar. Krev at senterleiinga tilset vakter som skal registrere alle handlande med namn og telefonnummer, slik at dei kan kontaktast i tilfelle nokon oppdagar covid-19 etter laurdagshandelen.

Kundane må stå utanfor i lange køar for å sleppe inn. Gjerne i ei klyngje, fordi så mange vil inn og det er avgrensa plass utanfor på parkeringsplassen. Vaktene må også passe alle utgangar og passe på at det ikkje er fleire enn 200 menneske på Lagunen på same tid. For byrådet kan jo definere handel på eit storsenter som eit arrangement.

Er eg urimeleg? Kanskje, men det er denne urimelege påstanden som er årsaka til at du ikkje fekk besøkje Bondens Marked i Bergen denne helga.