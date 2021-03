Konkurranse er et dårlig middel for læring

Konkurranse gir dårligere ytelser enn samarbeid og individuell innsats, uansett målekriterier.

Jan Johnsen Tidligere førsteamanuensis i medier og kommunikasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met)

Dosent Per Bjørnar Grande legger opp til en viktig diskusjon i BT 14. mars: «Konkurranse kan være bra for læring». Han siterer min kollega Per Østerud og meg, som i et intervju i Utdanningsnytt, sammenlikner konkurranse i skolen med doping i idretten. Han hevder at vi er uten noen forståelse for konkurransens positive effekt i skolen, idretten og samfunnet for øvrig.

Jeg mener imidlertid han tar feil. I dagens samfunn bør elevene læres opp til å forstå at de store samfunnsmessige utfordringene, som for eksempel løsningen på dagens miljøproblemer, bare kan skje gjennom samarbeid.

All konkurranse er ikke negativ, og jeg tror gjerne at det i visse sammenhenger kan stimulere til læring. Flinke elever som samtidig er trygge kan få økt motivasjon av konkurranse. Jeg mener derimot at de svake blir demotivert av å tape.

Konkurranse kan bidra til å hindre samarbeid og utveksling av informasjon. Man gjemmer egne kunnskaper, men vil gjerne ha andres løsninger. Klassemiljøet blir dårligere i klasser med økt konkurranse. Og avstanden mellom de beste og dårligste i klassen øker.

På bakgrunn av egen erfaring i grunnskolen mener jeg at den store forskjellen går mellom lærere med sterkt faglig engasjement og gode relasjonelle ferdigheter og lærere som i stor grad mangler dette.

Klasseromsforskningen viser at forskjellene i skolen går mellom klasserommene på en og samme skole. Å innføre mer konkurransebaserte metoder vil neppe gjøre alle lærere bedre til å lære bort. Det kan tvert imot slå negativt ut.

Grande skriver at: «Mange synes å se konkurranse som et hinder i realiseringen av de sosialdemokratiske likhetsidealene». Jeg mener at likhetsidealene og omsorg for alle er et gode og er redd for at konkurranse i form av en skole som har hovedfokus på tester og karakterer er med på å klassifisere barn i form av tapere og vinnere.

Jeg betviler ikke gyldigheten i påstanden til skoleforskerne Sonja Sheridan og Pia Williams om at konkurranse kan bidra til å oppdage ens sterke og svake sider, og at dette kan være en hjelp til å hanskes med det å ikke lykkes. Men jeg stiller meg spørrende til påstanden om at konkurranse er uunngåelig på grunn av menneskets natur, og at en mer konkurransepreget skole dermed er positiv for læring.

La meg understreke at det er forskjell på konkurranse innenfor en obligatorisk skole og deltakelse i ulike sportsgrener. Der det er frivillig å delta, er man ikke dømt til å tape. Konkurranse i skolen er først og fremst en fordel for dem som er konkurranseinnstilte. Ikke alle elever er det.

Konkurranse innebærer en rangering. Men dette er ikke nødvendigvis en fordel. For eksempel i realfagene og innenfor teknologifagene ser en at utviklingen i stadig større grad går i retning av mer samarbeid: Mange forskere kan stå bak én enkelt artikkel. Stadig flere toppforskere deler sine resultater. Forskere verden over stiller opp gratis og frivillig og fortar fagfellevurdering for forskningstidsskriftene.

Koronapandemien er i dag en av våre største utfordringer. Her konkurrerer de store selskapene om å finne den beste vaksinen. Men pandemien har mer enn noe annet vist oss betydningen av helhetstenkning og samarbeid. Det hjelper lite om vi løser problemene i vår kommune, fylke eller vårt land. Viruset er globalt. Her gjelder det derfor samarbeid mer enn konkurranse.

I et intervju i magasinet Folkevett imøtegår Erik Dammann, stifteren av Fremtiden i våre hender, synet til mange av våre politikere som oppfatter vårt konkurransesamfunn som en naturgitt måte å leve på:

«Det er ikke slik at mennesket bare er født til konkurranse og kappestrid om posisjoner, penger og makt. Vi har i oss andre muligheter også. Det er opp til oss å bygge et samfunn som fremelsker og legger til rette for omsorg og solidaritet, og som holder i sjakk de negative sidene i menneskenaturen.»

Han fortsetter: «Konkurranse er ikke bare et dårlig middel til å få mennesker til å yte sitt beste. Det virker også ødeleggende for både individer, grupper, stater og nasjonal utvikling.»

Dette er også konklusjonen i boken «No Contest; The Case against Competition», fra 1986. Med utgangspunkt i over 500 studier fra hele verden avdekker den amerikanske samfunnsforskeren Alfie Kohn, konkurranseideologiens begrensninger.

Både nyere undersøkelser i USA og forskning fra andre land bekrefter det samme: Konkurranse gir dårligere ytelser enn samarbeid og individuell innsats, uansett målekriterier og uansett om gruppene som ble undersøkt består av barn, studenter, fageksperter, forskere eller utøvende kunstnere.