Kvinneaktivistane konstruerer konflikt og dekker over det vi eigentleg ønskjer oss.

«Som mann og cisperson kan eg ikkje uttale meg om korkje kvinner eller transpersonar sine erfaringar og røynsler, men eg ønskjer meg eit samfunn der vi møter kvarandre med rausheit og openheit», skriv Birger Berge. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Birger Berge Leiar av FRI Vestland

I BT 19. mars omtalar «Women’s Human Rights Campaign» (WHRC) forkjemparar for transrettar som forkjemparar for ein «kjønnsideologi» og FRI – Foreininga for kjønns- og seksualitetsmangfald som ei «statsfinansiert pressgruppe».

Slik omtale av oss og dei som kjemper saman med oss, konstruerer konflikt og dekker over det vi eigentleg ønskjer oss: Eit samfunn der alle har rett til å leve som den dei er.

FRI og andre organisasjonar og aktivistar på feltet forsøker ikkje å viske ut kvinner eller andre sine erfaringar, men ønskjer openheit og mangfaldet i samfunnet.

Det å gå over til fødeforelder i lovverket endrar ikkje kvinner sine erfaringar og utslettar ikkje kvinner frå lovverket. Som Karoline Skarstein så presist påpeiker, vil kvinner framleis vere kvinner, og ordet «mor» vil ikkje fjernast frå språket.

Heller enn ein dehumaniserande og kvinnefiendtleg politikk ønskjer vi eit lovverk som støttar opp om mangfaldet, og eit samfunn der vi anerkjenner at det er mange måtar å definere sin identitet og sitt uttrykk på. Situasjonen slik den er no er ikkje haldbar, og vi har framleis ein lang veg å gå.

Endringar i lovverket må anerkjenne kjønnsmangfaldet, meiner Birger Berge. Bildet viser regnbueflagget og flagget for transpersoner. Foto: Cecilie Johnsen / Unsplash

I FRI ser vi stadige åtak på nokre av våre modigaste aktivistar. Transpersonar har inntil nyleg blitt tvangskastrert av staten for å kunne oppnå livsnødvendig helsehjelp og for å få anerkjenning for sin identitet.

Vi ser framleis at menneske får sin identitet underkjent og sett i tvil grunna konvensjonelle tankar og idear om kjønn, som ikkje stemmer overeins med individet sin identitet og livserfaringar.

Som mann og cisperson kan eg ikkje uttale meg om korkje kvinner eller transpersonar sine erfaringar og røynsler, men eg ønskjer meg eit samfunn der vi møter kvarandre med rausheit og openheit. Eit lovverk som gir den som føder, rett til å definere sin eigen identitet, er eit viktig steg på vegen.

I FRI har vi sett at lovendringar kan vere første steg til endring, og endringar i lovverket som anerkjenner kjønnsmangfaldet er viktige endringar som gjer alle betre mogelegheit til å leve anerkjente, friare og tryggare liv.