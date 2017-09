Måten vi nordmenn oppsøker hjelp på har endret seg så mye, men hjelpesystemet har ikke tilpasset seg.

Det er godt å se, Bent Høie (H), at tilgjengeliggjøring av psykisk helsehjelp er et mål i norsk politikk. For du har helt rett. Det er svært mange som har omfattende vansker og ikke får hjelp. Jeg jobber i eMeistring – og vi forsøker å ta tak i de problemene du skisserer.

Vårt hovedmål er å bedre tilgang til virksom psykologisk behandling og er i dag det eneste tilbudet i spesialisthelsetjenesten som tilbyr behandling via internett. Behandlingene vi tilbyr er ressurseffektive og lett tilgjengelig, uavhengig av hvor du bor. Omfattende internasjonal forskning viser at behandlingene har like god effekt som ansikt til ansikt-behandling.

Når måten vi nordmenn oppsøker hjelp på har endret seg så mye, men hjelpesystemet ikke har tilpasset seg, står vi i fare for å miste verdens beste helsevesen.

Helseminister Bent Høie, det er bra at du engasjerer deg. Vi vil gjerne gi deg gode råd om hvordan vi faktisk kan få til det du ønsker. Det er nemlig slik at Norge ikke er de eneste som forsøker å løse disse problemene.

Alt vi i eMeistring gjør er lånt av svenske innovatører ved Det Karolinska institutet i Stockholm. Vi strekker oss etter deres standard, men det er enkelte forskjeller som er viktige for suksess. I Sverige kan nemlig alle som ønsker hjelp ta direkte kontakt uten å gå via en lege. Dette senker terskelen, og gir hjelp tidligere.

Les Bent Høies innlegg: De unge skal få hjelp

Også vi i eMeistring tilbyr hjelp uten henvisning. Alle i Helse Bergen som tror de kan ha nytte av eMeistring, kan i dag sende oss en e-post med telefonnummeret sitt. Vi ringer de opp igjen og gjør en anonym vurdering. Vi kaller dette tilbudet «Direkte kontakt» og har sett en stor økning i pasienttilstrømning siden oppstart. Dessverre er dette tilbudet et forskningsprosjekt med begrensede midler og til nyttår er midlene brukt opp.

Våre svenske samarbeidspartnere mottar også refusjon for hver enkelt kommunikasjon en terapeut har med en pasient. Dette gjør at tilbudet er økonomisk lukrativt og det satses på utvikling og kvalitetssikring.

I eMeistring har vi kontakt med pasientene minst én gang i uken. For en fullstendig behandling over 14 uker mottar likevel eMeistring en enkelt takst på 428 kroner. Dette betyr at det ikke er økonomisk gunstig å satse på utviklingen av internettbehandling.

Internettbehandling tilbys også i Nederland, Danmark, Skottland, Tyskland og ikke minst i Australia. Av spesiell interesse er Australia. Deres tilbud Mindspot dekker nemlig hele landet. Pasienter vurderes via video-telefoni og kan logge på behandlingen fra hele verden. Med dagens regelverk vil vi i eMeistring miste refusjon for alle pasienter som ikke blir vurdert ansikt-til-ansikt. Dette betyr at selv de som bor vanskelig til, og derfor trenger dette tilbudet mest, må reise bare for å bli vurdert til behandling.

Mindspot ble startet omtrent samtidig som eMeistring, og hadde i 2016 allerede behandlet 50.000 mennesker og blitt et tilbud for hele landet. I Norge mottok ikke eMeistring refusjon (økonomisk støtte som staten gir til behandlingstilbud) før i 2016. Så hva skiller deres utviklingsprosess fra Norges?

eMeistring er resultatet av enkelte ildsjelers innsats. Hele tilbudet er bygget opp gjennom forskningsprosjekter og et stort søknadsarbeid for å få midler. Til forskjell ble australske Mindspot etablert gjennom et samarbeid mellom universitetet Macquarie og den Australske Regjeringen. Det at landet satset på utviklingen er altså forskjellen. Her er det mye å lære for Norge.