De bør droppe pengespill på hviterussisk fotball under koronakrisen.

Det er fremdeles mulig å spille på hviterussisk fotball hos Norsk Tipping. På bildet er spillere fra landets største klubb, BATE Borisov, etter seier mot Partizan Beograd i Champions League-kvalifisering i 2015. Foto: Vasily Fedosenko / REUTERS, NTB Scanpix (Arkiv)

Gjert Moldestad Talsperson Norsk Supporterallianse og styremedlem i Bataljonen.

Det er ikke mye sport på programmet hos Norsk Tipping for tiden. Fotballigaene er som kjent enten stoppet opp eller utsatt. Her i Norge vet vi ikke når vi kan få lov å gå på kamp igjen.

Men det er en liga i Europa som ikke har stoppet opp, og som spiller med publikum på tribunen tross alle helseråd. Nemlig Belarusbank-Vysshaya Liga i Hviterussland. Og den er tilgjengelig på Langoddsen hos Norsk Tipping.

Og selv om det knapt er noe å spille på, så synes jeg Norsk Tipping bør droppe spill fra den ligaen. Hvorfor det? Det handler om situasjonen verden er oppe i, og hvilket land som nå spiler fotball.

Gjert Moldestad Foto: Roar Christiansen

Siden 1994 har Hviterussland, omtalt som Europas siste diktatur, vært styrt av samme mann, president Aleksandr Lukasjenko, som nå slår seg på brystet fordi de er eneste liga som spiller fotball.

Verdens Helseorganisasjon har forsøkt å få Hviterussland til å innføre tiltak, men uten hell. Presidenten lytter nok mer til seg selv og sine meninger, som blant annet går ut på at traktorkjøring, badstue og vodka kan bekjempe viruset. Men selv om presidenten i landet sier at folk ikke dør av viruset, er tusenvis syke, og titalls har dødd.

I følge VG vises nå fotball fra Hviterussland på minst ti tv-kanaler. Og et kjapt søk på nettet viser at det er mange som tilbyr pengespill fra ligaen. Blant annet Norsk Tipping. Det synes jeg er umusikalsk.

Noen vil nok mene at Norsk Tipping bør gjøre som de andre utenlandske spillselskapene, at de må tenke på konkurranse og forhindre at enda flere vender nesen mot utenlandske spillselskap.

Men er ikke hele poenget med Norsk Tipping er at de skal være styrt på en annen måte, at prinsipper og samfunnsansvar alltid skal ligge til grunn?

Norsk Tipping svarer på hvorfor de har spill fra Hviterussland i en sak hos Dagbladet onsdag 15. april. De er avhengig av å opprettholde et tilbud, og ser ikke noen fare for kampfiksing. I tillegg har Hviterussland et formelt fotballforbund som ligger under FIFA, sier de til avisen.

Men da undrer jeg meg over om de har tatt i betraktning at det er alt annet enn en normal situasjon i fotballen i dag?

FIFA-president Gianni Infantino selv har jo vært ute med en sterk advarsel til fotballen: – Jeg kan ikke understreke det nok. Ingen kamp, ingen konkurranse, ingen liga er verdt å risikere et eneste menneskeliv for, sa han nylig i en videomelding. Det virker ikke som om Lukasjenko hører på den anbefalingen.

Skal prinsipper lempes på fordi man er engstelig for at folk spiller andre steder? Jeg skjønner at Norsk Tipping ønsker å opprettholde et tilbud, men hele idretten lider pga korona. Om Norsk Tipping også taper på dette, vil de ikke være alene.

Det snakkes mye om solidaritet og å bære byrdene sammen - slik fotballen nå gjør i koronakrisen. Foruten i Hviterussland lytter man til rådene som blir gitt for å redde liv. Det er jo det som står på spill her, menneskeliv. Det er derfor fotballen er i situasjonen den nå er.

Jeg skjønner samtidig godt at det er fint å kunne finne noe å spille på for å ha det litt kjekt i en krevende hverdag. At folk ikke knytter spillet til hvilket land og verdier det landet har. Jeg kjenner på den samme fotballtomheten som alle andre der ute. Jeg savner å bli underholdt og å kunne sette en tier på en kamp for å gjøre det ekstra moro.

Men ikke til hvilken som helst pris. Jeg synes det er lite solidarisk at et land som driter i helseråd, og som bryter prinsippet med å stå sammen, skal høste seertall, økt aktivitet og fokus på sin liga. For meg er det ganske umusikalsk at fotball-Europa nå skal vende blikket mot Hviterussland for underholdning.

Derfor bør Norsk Tipping endre sin beslutning og ikke tilby spill på hviterussiske fotballkamper.