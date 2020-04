Skal jeg ta imot hylende barn fra foreldrenes armer, og likevel ha to meters avstand til voksne?

Ditt barn skal møtes med stor omsorg. Men inni meg skjelver jeg.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Helene Bjørsvik er selv i risikosonen og er urolig for ringvirkningene av barnehageoppstarten. Foto: Privat

Debattinnlegg

Helene Bjørsvik Fagarbeider i barnehage

I dag, mandag, har regjeringen bestemt at barnehagene skal starte opp igjen, dette i samsvar med FHI.

Jeg vil stå smilende i døren i barnehagen og ta imot ditt barn.

Barna har ikke vært i barnehagen på over én måned. Mange gleder seg til å begynne igjen, se venner og ansatte igjen, og endelig starte en normal hverdag etter den lange «ferien».

Vi savner barna og gleder oss til å se dem igjen også. Mange av barna vil nok også være utrygge, og leveringssituasjonen ser jeg for meg kan strekke ut i tid.

Jeg er der for å trygge ditt barn. Skal jeg ta imot hylende barn fra foreldrenes armer, og likevel opprettholde to meters avstand til de voksne?

Jeg er selv i risikogruppen, og jeg er redd. Redd for å bli smittet av koronaviruset, livredd for å eksponeres for mulig smitte.

Jeg er redd for å være smittebærer og smitte eldre og andre barnefamilier, med og uten tilleggssykdommer.

For jeg ser ikke helt for meg hvordan dette skal gå, hva blir ringvirkningene av barnehageoppstart nå? Hvor lang tid skal det gå før vi kan treffe besteforeldre igjen?

Les også Her forbereder de seg på å åpne barnehagen

Det kommer stadig ny informasjon om koronaviruset. Jeg tror at det eneste fakta er: ingen vet med sikkerhet nok om koronaviruset.

Verken FHI eller regjeringen har klart å trygge meg tilstrekkelig. Alt er på prøvestadiet, og nå mener jeg småbarnsfamilier blir forsøkskaniner.

Les også Nå forberedes åpningen av barnehagene: – Bemanning er en kritisk faktor

Jeg har tre små barn i alderen 1–3 år i barnehage, og to barn med hjemmeskole. Det er tøft, men overkommelig, og den dugnaden deltar vi absolutt på.

Jeg tror nok at mange foreldre vil ha redsel og frykt for å levere barna sine i barnehage. Denne frykten må vi også ta på alvor.

Jeg er fagarbeider i verdens beste barnehage, som i disse tider jobber hardt med forberedelser til oppstarten.

Barnehageansatte landet rundt vil nok gjøre sitt aller beste for barna, som vi alltid gjør. Men spørsmålet er om det er godt nok nå det gjelder smittevern og smittespredning.

Dette tror jeg vi ikke får svaret på før det har gått en tid.

Jeg skal ta imot ditt barn, med trygge hender på mandag.

Men inni meg så skjelver jeg.