Norge kan ikke være et taust vitne

Det er direkte umenneskelig å ikke slippe til hjelp, slik Israel nå gjør.

Israel må lette på blokaden og slippe inn nødvendig utstyr til Palestina, mener innsenderen. Bildet viser et møte mellom Palestinas president Mahmoud Abbas og Israels statsminister Benjamin Netanyahu i 2010. Foto: REUTERS / Jim Young, File Photo

Debattinnlegg

Christian Haugen Medisinstudent med lisens

Tirsdag 7. april gikk 19 humanitære organisasjoner ut med en sterk, felles appell til Israel. Her påpeker de at Israel er forpliktet til å treffe tiltak for å redde liv, ved å tillate at medisinsk utstyr og forsyninger slippes inn i Gaza under koronapandemien.

Uavhengig av om man virkelig mener at det kan finnes gode nok argumenter for å stenge inne en hel befolkning eller ikke, så er det direkte umenneskelig å ikke slippe til hjelp i form av helsepersonell, medisinsk utstyr og medisiner.

Politikk og religion burde aldri gå foran grunnleggende rettigheter og menneskeverd. Den norske regjeringen burde derfor si tydelig ifra om at det er uholdbart å nekte palestinerne denne hjelpen.

Norge burde kreve at Israel slipper medisinske forsyninger og hjelp inn i Gaza. Etter mange år med blokade mot Palestina, er det nesten utrolig at de fremdeles har et helsevesen.

Utallige bombinger av sykehus, ambulanser og helsepersonell har redusert helseberedskapen i Palestina betraktelig. Samtidig er Israel- og Palestinakonflikten noe av det mest betente og polariserende man kan diskutere i samfunnet i dag.

Mange har ensidig tro på at den ene part kan skremme fanden på flat mark. Nødvendig helsehjelp til palestinere under en pandemi burde ikke brukes som argument verken for eller mot énstat, tostatsløsning eller status quo.

Israelske myndigheter har uttalt at tilgangen på medisinske forsyninger til Gaza er betinget av at Hamas gjør innrømmelser i en konflikt om fangeutveksling. Det er som å si at kreftbehandlingen til bestemoren din avhenger av at du støtter meg i å kutte i bompenger.

Kan Norge virkelig være vitne til noe slikt uten å si tydelig ifra?

De rundt to millioner mennesker i Gaza bor svært tett, og mange bor under særdeles dårlige forhold. Som er resultatet av dette er smittefaren høy.

Helsemyndighetene i Palestina ber om bistand fra det internasjonale samfunn. Jeg som helsepersonell har et særskilt ansvar for å bry meg og for å si ifra.

De 19 organisasjonene viser til de forpliktelsene som følger av Genève-konvensjonen, om å sikre de nødvendige forutsetningene for å kunne bekjempe utbredelsen av smittsomme sykdommer og epidemier.

De understreker at israelske myndigheter må leve opp til sine rettslige og moralske forpliktelser og assistere de palestinske helsesystemene – i Gaza og på Vestbredden. Både med å bekjempe pandemien, og sørge for behandling av de pasientene som har kritisk behov for sykehusbehandling som ikke er tilgjengelig på Gazastripen.

Den norske utenriksministeren vil snart motta en henvendelse som en oppfølging av appellen fra de 19 organisasjonene.

Jeg håper hun lytter.