FOLKSOMT: Hvor mange mennesker bor egentlig rundt Olav Kyrres gate, og området rundt jernbanen? Mange færre enn i områdene rundt Fjøsangerveien, skriver innsender. Rune Sævig (arkiv)

Karina Aasen Bergen

Det snakkes opp og ned i mente om et bilfritt sentrum. Men hva med oss som lever i et trafikkmaskinhelvete? Må vi flytte fra stedet hvor våre olde- og besteforeldre bygde hus?

Kan man ikke heller fokusere på Mindetunnellen, og la de som bor på og rundt Danmarks plass få ro?

58.000 biler i døgnet, det er ikke holdbart! Støyen må vekk. Det er direkte ubehagelig å ferdes i området på grunn av både støy og luftkvalitet. Jeg bor noen gater over Fjøsangerveien, og bråket i Bergensdalen overstyrer alt. Glem nærområdet hvis du ønsker en fredelig gåtur.

Hva er dette gnålet om bilfritt sentrum, når det ligger en trafikkmaskin like utenfor som ødelegger for mange flere innbyggere? Hvor mange mennesker bor egentlig rundt Olav Kyrres gate, og området rundt jernbanen? Mange færre enn i områdene rundt Fjøsangerveien. Sentrum har så vidt trafikk. Nordnes, Mulen og Sandviken har lite trafikk i forhold til oss!

En kan bygge så mange hoteller en vil og lage haugevis av fancy restauranter. Men hva hjelper det når ingen politikere orker å løfte en finger for prøve å gjøre det beboelig for oss som har hus her? Hvorfor skal vi måtte finne oss i all denne trafikken døgnet rundt?

Kan noen snart våkne opp å få lagt trafikken under jorden? Kanskje våre barnebarn kan få gleden av å vokse opp i denne fine bydelen, uten 6-felts «motorvei».

