Nok er nok

Greta Thunberg kanskje, men ikke Norge. Norge kan ikke redde verden. Hvor grenseløst naiv er det egentlig mulig å bli? Lille Norge, haha, den var god.

Eduardo Andersen

For mindre enn 2 timer siden

BOMKOMMENTAR: – La oss kjøre på. Og da mener jeg å kjøre. Vi bor tross så langt ifra hverandre, skriver Eduardo «Doddo» Andersen. Bård Bøe

Nå vet jeg riktignok ingenting om noe som helst – jeg er strengt tatt en inkompetent ignorant, men jeg uttaler meg likevel med tyngde, både om vær og vind, traseer og tunneler og skinner og spor. Det er derfor jeg er så sikker på at det ikke er noen klimakrise. Det handler om sunn fornuft. Det har alltid vært variasjoner i vær. Jeg husker for eksempel sommeren i 1997. Da var det varmt, da.

Nå må vi tenke på bilistene. Bompengene må bort. De fleste av oss, meg for eksempel, har høy lønnsinntekt, hus og hytte og minst én bil i garasjen. Men det er ikke poenget, poenget er prinsippet. (Jeg litt usikker på hva prinsippet er, men prinsipper er pr. definisjon viktige.)

Nok er nok. Nå må vi få lov til å kjøre i fred. Nå må vi få lov til å fly i fred. Nå må vi, ikke minst, få lov til å spise kjøttet vårt i fred.

Ja da, jeg vet at regnskogen brenner, og at den brenner for at det skal ryddes plass til enda mer kvegdrift. Men vi spiser tross alt ikke kjøtt ifra Sør-Amerika. Dette må de folkene fra de der landene der nede ordne selv. Det er ingenting vi kan gjøre med brannene.

Men jeg skal innrømme at det er tragisk at Brasil har valgt en populistisk og uansvarlig president som ikke har omtanke for annet seg og sitt. Akkurat som Donald Trump i USA. Jeg forstår ikke at folk har stemt på han.

Jeg er glad vi stort sett ikke har slikt pakk i Norge. Nei, her har vi politikere som lytter til folkets røst og skifter mening så fort de leser en kommentar fra en av oss hvite menn som har passert 55. Harald Victor Hove fra Høyre er sånn sett et prakteksemplar av en politiker. Han hører etter. Før ville han ha Bybane til Åsane over Bryggen. Det vil han ikke lenger. Nå vi han bygge en tunnel for biler. Er det ikke vakkert? Demokrati kalles det.

KJØR PÅ: «Rosinen i pølsen er Trym Aafløy i Bompengepartiet,» skriver Doddo. Alice Bratshaug

Rosinen i pølsen er likevel Trym Aafløy i Bompengepartiet. Akkurat som meg gir han fullstendig blaffen i all annen politikk enn den som handler om bilistenes ve og vel. Han har forstått det, han vet hva en bil koster. Når vi først har betalt 500.000 for en bil, pluss de 100.000 vi betaler årlig for å holde den i gang, så kan vi ikke bidra med noen ekstra kroner til andre. Det tror jeg alle forstår. Det forstår i hvert fall Bompengepartiet. Det er derfor de fortjener din stemme.

La oss kjøre på. Og da mener jeg å kjøre. Vi bor tross så langt ifra hverandre. Vi har tross alt barn som ikke kan bevege på seg. Vi har overfylte busser, og en trikk som går så sakte at det er flaut. Med bilen er jeg er fremme på Nesttun minst syv minutter før trikken. Det er syv minutter jeg kunne brukt på noe fornuftig, som for eksempel Facebook. Det er alltid noe som har bursdag og fortjener en gratulasjon.

NOK: «Nå må vi få lov til å kjøre i fred. Nå må vi få lov til å fly i fred. Nå må vi, ikke minst, få lov til å spise kjøttet vårt i fred,» skriver Doddo. Ørjan Deisz

NÅ MÅ BOMPENGENE BORT (merket du den folkelige effekten jeg la inn med store bokstaver?). Norge kan ikke redde verden. Norge skal ikke redde verden.

Ifølge Trump skal heller ikke USA redde verden. Bolsanaro er ganske tydelig på at Brasil ikke skal redde verden. Xi Jinping i Kina har ikke planer om å redde verden. Det har heller ikke Putin i Russland. Eller Viktor Orbán i Ungarn. Eller Uhuru Kenyatta i Kenya. Eller Kovind i India. Eller Duda i Polen. Eller Duterte på Filippinene. Eller Morrison i Australia. Eller Tshisekedi i Kongo.

Det er faktisk ingen som skal redde verden.

Kanskje Greta Thunberg, men ikke deg, og i hvert fall ikke meg.

Innlegget sto først på Doddos Facebook-side.

Publisert 24. august 2019 10:55