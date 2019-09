Hei, medier i Vestland, dere har også et oppdrag!

«Terningkast 2», skriver lokalavisen Sunnhordland. Gir dette flere kvinner lyst til å stille til valg?

Frøydis Olaussen Fylkessekretær Vestland SV

Det er kvinnemangel i politikken. I BT kan vi lese at det er mennene som tar ordførerverv, det er menn som topper lister, det er menn som krysses inn, og det er menn som dominerer kommunestyrene. Det må vi gjøre noe med!

Partiene må gå i seg selv, de må få opp og frem flere kvinner, og lokalpolitikken må legges mer til rette for kvinner (særlig de med små barn), skriver politisk redaktør Frøy Gudbrandsen. Jeg er hjertens enig. Ja til flere kvinner i politikken! Skal demokratiet vårt fungere, må det speile samfunnet vi lever i.

Partiene må absolutt gjøre sitt, men hva med mediene selv? Er de helt uten innflytelse eller skyld?

Mediene må tørre å synliggjøre kvinner. Presentere kandidatene. Lokalvalg er personvalg, derfor må sakene illustreres med bilder av kandidatene. Er ikke kvinnene synlige i mediene, blir de heller ikke sett i politikken. Debattklimaet har nådd nye høyder, og jeg er enig i at det nok kan skremme vekk mange, særlig kvinner, men også her mener jeg mediene setter tonen.

To eksempler fra denne valgkampen:

Til meg ringer Ida Sekkingstad fra Austevoll, lokal kandidat, klokken halv fem, hun vil ha en kjapp prat om formuleringer, mulige problemstillinger og SV sine svar. Hun er akkurat ferdig på jobben, har hentet barnet i barnehage og kjørt for å levere barnet til oldemor. Hun skal være barnevakt mens mor, som også er førstekandidat, skal intervjues av avisen.

Vi snakker raskt om formuleringer mens hun kjører til redaksjonen. Avisen har bestemt at vår førstekandidat ikke skal få noen av spørsmålene på forhånd, her skal man kjøre revolverintervju med en fersk ung, kvinnelig førstekandidat. Det hele skal også filmes, viser det seg da hun møter opp.

Hvorfor så aggressiv debattstil? De med lengst erfaring i politikken har allerede et kjempeforsprang, og det blir ikke flere kvinner, eller nye stemmer, når lokalmediene behandler dem som om de var erfarne heltidspolitikere på Stortinget.

Ny lokal kandidat, Hilde Hauglid i Stord SV skal på TV, hun skal i debatter, hun skal i intervjuer, hun har full jobb, men har et sterkt lokallag, erfaring og er trygg på egen politikk. Hun er skuffet over at hun ikke klarer å brøyte seg frem til ordet, mennene var tøffere og råere. «Terningkast 2», skriver lokalavisen Sunnhordland. Hvorfor terningkast? Er det medias jobb å gjøre lokalpolitikk til sirkus, der de som håndterer debatt og «onelinere» skal premieres? Det er fjernt fra hva lokalpolitikken egentlig handler om i hverdagen.

Gir dette flere kvinner lyst til å stille til valg?

Vi har mange dyktige kvinner i vårt fylke. I årets valg var det kun Sp og Frp av sittende partier som stilte med menn på topp i fylkestingsvalget. I tillegg til FNB og Pp som nå er valgt inn. Bar BT preg av at det var kvinner på topp i syv av de ni største partiene, inkludert sittende fylkesordfører? Brukte BT sin mediemakt til å vise frem disse kvinnene?

Partienes satsing på kvinner er for dårlig, kommunestyrene er for dårlig og medier, dere er også for dårlig.

Mitt siste eksempel er vel illustrerende nok. I BT-saken om få kvinnelige ordførere brukes ordførerkandidaten til Høyre i Bømlo som eksempel på at også kvinner som får mange stemmer, likevel ikke blir ordførere. Saken er illustrert med bilde av Høyres ordførerkandidat, «Ragnhild Sønstabø» kan vi lese, men Høyres ordførerkandidat heter ikke Ragnhild, hun heter Ragnfrid.

Hei, medier i Vestland, dere har også et oppdrag!

