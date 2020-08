Vi trenger olje og gass også i fremtiden

Jeg foretrekker ren, norsk produksjon.

Oljeeventyret er ikke over. Fremover blir det avgjørende hvem som kan produsere med minst klimaavtrykk, mener Tom-Christer Nilsen. Foto: Marie Havnen (arkiv)

Tom-Christer Nilsen Stortingsrepresentant (H)

SV er et motsigelsenes parti. Miljøpartiet retter pekefingeren mot norsk petroleumsindustri, men er selv den første til å saldere sine budsjetter med inntekter fra sektoren.

I et innlegg i BT sammenlikner Arne Nævra dagens olje- og gassindustri med hvalfangst. Igjen erklæres det hva vi ikke skal leve av, uten å gi noen idé om hva vi skal kunne leve av.

Samtidig glemmer han Bergen og bergensredernes rolle i omstillingen fra seil til damp. Det er kanskje mer å lære av den enn av hvalfangsten. Han overser også at det kanskje var petroleum som reddet hvalen.

Nævra viser til Arendals fallitt. Men samtidig som Arendal satset, som SV, på det gamle og kjente, så var der en annen by som omstilte seg.

Samtidig som Arendals seilskutedrevne boble sprakk, nådde Bergens handelsflåte mer enn halvparten dampdrevet og overtok hegemoniet. Da hadde den norske stat forsøkt å sponse overgangen i flere år, uten å lykkes.

SV-modellen med subsidier feilet. Bergensk kommersiell omstillingsevne lykkes.

Det er en utbredt misforståelse at Parisavtalen betyr slutt på olje og gass. Ryktene om industriens død er som vanlig overdrevet. Gitt at verden lykkes med Paris-målene, gir det internasjonale energibyrået for eksempel en prognose på at gassetterspørselen i 2040 vil være omtrent som i dag.

Prognosene sier heller ikke slutt for olje, selv om målene skal nås.

Det som vil være interessant da, er hvem som kan produsere med minst klimaavtrykk. Der ligger som kjent Norge godt an.

Norge har også en unik posisjon som gjør det mulig å fange og lagre CO₂ på norsk sokkel. Det betyr for eksempel at det her er mulig å realisere hydrogenproduksjon fra naturgass, der en fjerner karbonet og dermed klimaavtrykket.

«Er det ikke fint å ha noen å hate», synger Raga Rockers. Nævra har valgt seg olje- og gassindustrien vår.

Jeg vil nok mye heller at norsk, ren produksjon under ordnede arbeids- og miljøforhold er leverandøren for verdens hydrokarbonbehov, enn de alternativene vi kjenner. Gjerne også med karbonfangst og lagring.

Men hva berget hvalen? Jo, blant annet at olje erstattet hvalolje og hvalprodukter som lyskilder og smøremidler.

Så står jo ett spørsmål igjen: Dersom SV har så liten tro på denne industrien og mener den vil forsvinne som hval for harpunen, hvorfor ønsker de da svært sterkt at staten fortsatt skal eie Equinor og Petoro?

Det må vel da være fordi de egentlig også «har litt trua»?