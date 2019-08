Verdensarv som skalkeskjul

DEBATT: Bryggen er selve logoen til Bergen. Men fornuftig bruk er ofte det beste vern.

LØFT BLIKKET: La Bybanen gli elegant over Bryggen, oppfordrer innsenderen. Tor Sponga (illustrasjon)

Ulrik Øen Johnsen Student

Mindre enn 1 time siden

Det er stort engasjement rundt Bybanens vedtatte ferd over Bryggen. Dette er svært gledelig og fornuftig. Vi snakker tross alt om et stykke verdensarv; et UNESCO-listet område som det er vår plikt å ta godt vare på. Bryggen, med sin fargerike fasade, er selve logoen til Bergen.

Men det kan fort gå en kule varmt når verdensarven settes opp mot behovet for fremtidsrettet og miljøbevisst kollektivtrafikk. Her må vi skille mellom ekte og uekte intensjoner.

Løfter vi blikket fra vår egen brygge til en av byene som opprinnelig inspirerte utviklingen av Bybanen, ser vi hvor smakfull og pent det kan gjøres.

Bordeaux i Frankrike har en velutviklet og høyt fungerende bybane, som betjener alle byens deler. Den smyger seg elegant over Place de la Bourse, gjennom promenadegaten og glir forbi Cathédral Saint-André, ett av de mange praktbyggene i byen.

SKALKESKJUL: UiB-student Ulrik Øen Johnsen mener at mange av motstanderne mot bybane over Bryggen har vikarierende motiver. Privat

Selvsagt skal vi ta vare på og verne om Bryggen, men ofte er fornuftig bruk det beste vern.

I dag dundrer busser og biler over Bryggen. Er man redd for at Bryggen skal miste den sjarmen bilstøy, eksos og svevestøv bringer med seg? Selvfølgelig ikke.

Så hva er det da folk er redde for?

Min påstand er at motstand av kulturhensyn mot bybane over Bryggen, er et vikarierende motiv for mange. I realiteten handler det først og fremst om at de ikke ønsker videre utbygging av bybanen i det hele tatt.

At den demokratisk vedtatte traseen går over historiske Bryggen, blir for dem en beleilig anledning til å trenere et fremtidsrettet prosjekt. Det er en urettferdig undergraving av et demokratisk vedtak.

La Bybanen gli elegant over Bryggen. Slik kan Bergen bli et utstillingsvindu for en vellykket kombinasjon av vern om historiske verdier og miljøbevisst, fremtidsrettet kollektivtrafikk.

Publisert 18. august 2019 14:14