Resett er viktig for samfunnsdebatten

DEBATT: Aksept for ytringer vi misliker er selve kjennetegnet på et vestlig demokrati.

MENINGSMANGFOLD: Resett har store journalistiske svakheter og en redaktør som ikke har kvalifisert pressebakgrunn, etter min oppfatning. Men nettavisen representerer meninger som svært mange har, og som bør komme frem, skriver innsenderen. På bildet: Redaktør i Resett, Helge Lurås. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Tryggve Raaen Nilsen Frilansjournalist

Publisert: Publisert 5. april 2019 12:00







Gjesteskribent i BT Ingebjørn Bleidvin går til angrep på Resett 01.04. Ja, det er mye å kritisere Resett for. Nettavisen har store journalistiske svakheter og en redaktør som ikke har kvalifisert pressebakgrunn, etter min oppfatning. Resett minner om Klassekampen den gangen den var en avis for fundamentalister på den politiske venstresiden, men med motsatt politisk syn.

Nyanser og motforestillinger kommer sjelden frem, der gir jeg Bleidvin rett. Når jeg likevel er uenig i hans konklusjon, skyldes det at Resett representerer meninger svært mange har. Som bør komme frem. Det er legitimt å være «gammeldags» når det gjelder feminisme og kritisk til innvandring. At Bleidvin misliker disse ytringer, får han tåle. Aksept for ytringer vi misliker er selve kjennetegnet på et vestlig demokrati.

Bleidvin mener ytringsfriheten ivaretas godt nok av tradisjonelle medier. Jeg er uenig. Høyresiden i norsk politikk har manglet en avis som venstresidens Klassekampen, som de siste årene er blitt svært liberal hva angår ytringer som bryter med deres politiske syn.

Bleidvin omfavner de etablerte medier og mener de står for nyanser og fakta. Tja, gjør de alltid det? I disse dager er det dristig av ham å trekke frem VG som eksempel på en avis som er nyansert og faktaorientert. Dekningen av Giske-saken, helt fra første dag, er etter min mening et godt eksempel på ensidig og endimensjonal journalistikk. Dessuten har VG i sin dekning lagt feilaktige premisser for flere av de øvrige medias kommentariat.

Når Bleidvin konkret argumenterer med at «Resett står for et monomant negativt forhold til islam», vil jeg påstå at Dagbladet står for et like monomant negativt forhold til kristendommen. Kritikk av islam, jødedom og kristendom er høyst nødvendig. Resett har en viktig rolle i samfunnsdebatten, derfor er det synd at den etter min oppfatning er amatørmessig redigert.

