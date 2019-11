Nei til sykkelveier!

La oss heller sykle i bilveien.

OPPGITT: Etter et ublidt møte med asfalten er Kristian Martin Bech lite fornøyd med det han mener er mer sykkelstier enn sykkelveier. Privat

Kristian Martin Bech Syklist

Her er mitt sykkelevangelium: Gi jobbsyklister frihet, likebehandling og trygghet. Ikke bygg sykkelveier, men la oss sykle på bilveien!

Med begrunnelse i frihet, likebehandling med bilister og trygghet på isfrie og saltede veier, samt gåbystrategien i Bergen, bymiljøavtaler og klimagudens skremsler: slipp oss ut på veiene!

Nei til sykkelstier, sier jeg. For det er stier det er snakk om, i alle fall er det følelsen man har på flater og i nedoverbakker der hvor det er «sykkelveier» i dag.

SKADET: Etter uhellet fikk innsenderen behandling på Haukeland sykehus. Dette bildet sendte han som en Halloween-hilsen til barnebarna 31. oktober. Privat

Jeg ble sykkelutopist sist tirsdag. På min jobbsykkeltur fra Frekhaug til sentrum via Salhus gikk alt så fint, lett regn og plussgrader og sykling i bilvei.

Ved Ulsetstemma starter den nye sykkelstien som fører til Åsane. Kulminasjonen, både høydemessig og når det gjelder kjøreforhold, resulterte i rene Damaskus-opplevelsen.

Fra vått og fint underlag i bilveien svingte jeg inn på den nye sykkel- og gangstien, økte farten og fikk et plutselig og høyst overraskende islag under sykkelhjulene.

Knust venstrehånd, dypt kutt over venstre øye samt diverse mindre avtrykk fra asfalt og sykkelstyre. Jeg er sjeleglad at nesten ingen benytter seg av denne sykkelstien.

Jeg syklet så seks kilometer, med et ansikt som om det var truffet av en håndgranat og med knust hånd, til Ervik. Her forløp alt seg sømløst fra et imøtekommende Eidsvåg legekontor via legevaktens resolutte behandling til Haukland, som opererte hånden. Takk til dere alle!

I sommer ødela jeg foringer i sykkelstyret etter gjentatt hopp over de mange granittkanter i hver utkjørsel langs samme sykkelsti, jeg som er en olding. Dette som et apropos til planleggere og utførende av sykkelveier.

Utopier skal man vær forsiktig å holde seg med, så derfor: bygg sykkelveier også for jobbsyklister, og i mellomtiden sykler jeg helst i veibanen.