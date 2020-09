Ytringsfriheten rommer ikke muslimfiendtlighet

Begrepet islamkritikk er i ferd med å miste sin mening.

Rania Jalal Al-Nahi studerer teologi og har som mål å bli Norges første kvinnelige imam. Hun kom til Norge fra Irak som 4-åring. Foto: Privat

Rania Jalal Al-Nahi Masterstudent i teologi og styremedlem i Hikmah-huset

Sians hatefulle og rasistiske muslimfiendtlighet har den siste tiden fått mye spalteplass i norske medier. Jeg sto der helt foran, bak gjerdet, og var vitne til «krenkefesten» og deler av Koranen som ble revet i stykker. Det såret meg helt inn til hjerteroten.

Det er lett å la seg rive med, bli sinna og føle seg krenket. For det går virkelig på følelsene løs. Som min datter på snart 15 år sier: Jeg blir psykisk uvel av det de sier og gjør.

Som troende muslim er det ikke alltid lett å forklare Sians ytringsfrihet til barna mine. I Norge er ytringsfriheten beskyttet i Grunnloven, og den er grunnleggende for vårt demokrati. Den er ganske så ubegrenset når det gjelder religion, ideologier og andre kulturelle praksiser, men den er ikke absolutt og inkluderer ikke ytringer som krenker menneskeverdet, diskriminerer eller fremmer hat.

Det er slike ytringer Sian sprer, og det er slike ytringer Sians leder Lars Thorsen tidligere er dømt for. Selv hevder de at de driver med islamkritikk.

Friheten til å ytre seg negativt om en religion er en rettighet vi aldri må gi fra oss, men det er vesentlig forskjell på islamkritikk og muslimfiendtlige holdninger. Islamkritikk er kritikk av religionen islam og dens praksiser, ikke kritikk i form av rasistisk retorikk av mennesker som praktiserer islam.

Kritikk av religiøs praksis og religion er legitimt og viktig, men bør være konstruktiv og saklig. Med andre ord bør vi ha tungen rett i munnen og vite hvem og hva vi kritiserer.

Mye av det som i dag utgis for å være islamkritikk, er rasistisk retorikk og stråmannsargumentasjon. Begrepet islamkritikk, slik det brukes i sosiale medier, norsk offentlighet, politikken og i mediene, er i ferd med å miste sin mening.

Jeg, som praktiserende muslim og islamsk teologistudent, driver selv med islamkritikk gjennom å for eksempel kritisere skjev maktbalanse mellom kjønnene og religionens syn på homofili. Det kan være det manglende kvinneperspektivet i moskeene, tolkingstradisjoner og rett til skilsmisse for begge kjønn. Mange innlegg og kronikker i mediene er fulle av religionskritikk fra undertegnede.

Min kritikk blir møtt med diskusjoner og forståelse. Jeg tror det er fordi jeg som muslim har større påvirkningskraft i muslimske miljøer når det gjelder religionskritikk enn folk på utsiden. Det samme gjelder samtlige som har en konsekvent kunnskapsbasert kritisk tilnærming til religion; man blir lyttet til.

Human-Etisk Forbund driver også med religionskritikk når de for eksempel argumenterer for at det er feil å tro på Gud, eller at religion kun fører med seg tvang og undertrykkelse.

Muslimfiendtlighet er ikke religionskritikk. Det bygger på hat, stereotyper eller konspirasjonsteorier. Jeg kan nevne Frps lansering av begrepet «snikislamisering» i 2009, bloggen til Hege Storhaug – HRS, Document.no eller den klassiske «eurabia»-teorien om at muslimer har som mål om å ta over Europa. Det skaper frykt i samfunnet vårt, det generaliserer, og det er dehumaniserende.

Det er denne retorikken Sian sprer, og ord gir makt. Terrorangrepene 22. juli 2011 og i Bærum i 2019 oppsto ikke i et vakuum. Den kollektive mistenkeliggjøringen sitter som en vond klump i magen hos mange muslimer.

Vi kan ikke forby det vi ikke liker, men det må imøtegås. Kulturminister Abid Raja (V) foreslår å boikotte, men jeg er uenig med han. Hvorfor skal man boikotte noen som fremmer hat etter straffelovens § 185, de har ingen rett til å stå uimotsagt.

Sians budskap må møtes med motstand, enten det er via motdemonstrasjon, alternativ markering, antirasistiske markeringer, kronikker eller politisk arbeid. Motdemonstrasjonene bør organisere seg bredere, slik at vi ikke faller i fellen til Sian. De må aldri få definisjonsmakten i samfunnsdebatten, for den som tier, samtykker!