Nye skattegaver til landets rikeste

Med dagens politikk er det vanlige arbeidsfolk som får svi for koronakrisen.

En regjering med rettferdighetssansen i vater, ville ført stikk motsatt skattepolitikk nå, skriver Eigil Knutsen (Ap). Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Debattinnlegg

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant Ap

De økonomiske forskjellene mellom folk øker i Norge, og vil etter all sannsynlighet øke ytterligere som følge av koronakrisen.

I 2016 eide de 10 prosent rikeste nærmere 60 prosent av all formue i Norge. Den rikeste prosenten eide 21 prosent av all formue.

Dette er tall som plasserer Norge sammen med Storbritannia når det kommer til ulikhet – et land vi tradisjonelt sett ikke sammenlikner oss med når det kommer til fordeling av rikdom.

Problemene med økende forskjeller er mange, men kanskje viktigst er at bakgrunn og lommebok avgjør i enda større grad hvordan man klarer seg i skolen og på arbeidsmarkedet.

Befolkningens psykiske og fysiske helse blir også dårligere når forskjellene blir for store. Den økonomiske veksten reduseres, og makt konsentreres blant de aller rikeste.

Forskjellene øker fordi de rike drar ifra. Store formuer vokser raskere. En formue på 100 millioner gir flere investeringsmuligheter enn et bankinnskudd på 10.000 kroner, og dermed høyere avkastning enn det vanlige folk får være med på.

Med dagens politikk er det vanlige arbeidsfolk som får svi for koronakrisen, mens de rikeste blant oss får nye skattegaver av regjeringen. Midt under pandemien har nemlig Høyre-regjeringen gjort grep i skattesystemet.

De som betaler formuesskatt, fikk 1,3 milliarder kroner i skattegave før sommeren.

Vanlige lønnsmottakere, derimot, fikk ingenting. En regjering med rettferdighetssansen i vater ville ført stikk motsatt skattepolitikk under en krise som den vi er inne i nå.

I stedet for å øke lommeboken til de med mest, burde folk med lave og middels inntekter fått en lavere skatteregning – betalt av høyere skatt for de med mest fra før.

Da Norge ble nedstengt i starten av koronautbruddet, var det enstemmige hyllester til butikkmedarbeidere, helsepersonell og renholdere, for å nevne noen av yrkesgruppene som utsatte seg selv for smitterisiko, og som bidro til å få oss gjennom den verste krisen.

Politisk skulle man tro dette ga utslag i en håndsrekning til folk med vanlige jobber og inntekter. Men, nei. Det som hastet mest for Erna Solberg før sommeren, var å gi nye skattegaver til landets rikeste.

Det er fullt mulig å komme ut av dagens krise med mindre økonomiske forskjeller enn før. Regjeringens første mulighet er når neste års statsbudsjett presenteres 7. oktober.

Med mindre Høyre over sommeren har forvandlet seg til et helt annet parti, er det liten sannsynlighet for rettferdige skatteforslag fra dem.

Neste mulighet er stortingsvalget neste år. Et nytt flertall med en Arbeiderparti-ledet regjering vil snu opp ned på Høyres skattelogikk.

Folk med vanlige inntekter skal betale mindre skatt, på bekostning av dem som under åtte år med Erna Solbergs skattegaver har fått stadig større formuer.