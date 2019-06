Ta deg en tur på byens sykehjem, Aafløy

ELDREOMSORG: Løsningen er ikke å privatisere sykehjemmene, mener innsenderen. byoutline Gorm Kallestad / NTB scanpix (Illustrasjonsfoto)

Tine Helle Yrkesseksjon Helse og Sosial, Fagforbundet Fana

Trym Aafløy (Folkeaksjonen nei til mer bompenger), du uttaler at de som jobber på byens sykehjem er dyktige, men at spørsmålet er om andre kunne gjort det bedre. Hvilke andre?

Slik du fremstiller det, er vi som jobber i kommunale tjenester ikke dyktige nok. Da kjenner jeg at jeg blir veldig oppgitt over hvor lite du faktisk vet.

Vi har sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som jobber dag og natt, mange uten å få tid til å spise eller gå på do, fordi de tar vare på dine kjære.

Tine Helle byoutline Privat

Jeg kjenner til helsefagarbeidere som forsaker sin fritid for å komme inn for å følge til lege og sykehus, for det er ikke folk å ta av. Sykepleiere som avbryter ferien for å komme inn og jobbe grunnet personalmangel. Vernepleiere som får telefoner i sin fritid, og kommer på jobb i sin fritid for å sørge for at det går rundt. Alle kommunalt ansatte.

Nei, Trym Aafløy. Løsningen er ikke å privatisere.

Løsningen er å øke grunnbemanningen. Slik at sykefraværet går ned. Mange av dem som jobber i kommunale sykehjem, bofellesskap, dagsenter og etc. er folk som brenner for jobben sin. De brenner for at dine kjære skal ha det godt, og ha et verdig liv.

Jeg vil heller ha kommunale tjenester. Jeg vil ha en pensjon jeg kan leve av når jeg blir gammel. Jeg vil ha en lønn jeg kan leve av nå. Jeg vil ha en arbeidstid som er forsvarlig.

Jeg vil ikke over i privat regi, hvor jeg må kjempe for alt jeg nå har. Hvor jeg som fagarbeider må vike for ufaglærte, fordi jeg er for «dyr i drift». Hvor jeg må kjempe for at jeg skal ha en stillingsprosent jeg kan leve av, og ikke være avhengig av å jobbe de vaktene «ingen andre vil ha». Hvor jeg må jobbe for mindre lønn enn jeg har nå.

Ta deg en tur på byens sykehjem. Ta deg en tur til byens bofellesskap. Ta deg en tur til byens dagsentre. Og fortell meg etterpå hva som ikke er godt nok, og hva som kan forbedres.

Først da kan du tas alvorlig. Når du kommer med velbegrunnede fakta.

Publisert 15. juni 2019 08:00

