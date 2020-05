Vi treng ein nasjonal pandemiplan

Regjeringas nasjonale helse- og sjukehusplan sviktar totalt når det gjeld beredskap.

Nasjonal helseberedskap må få mykje større plass, skriv Kjersti Toppe (Sp) Foto: Rolf Øhman / Aftenposten

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

Tysdag 12. mai skal Stortinget behandle regjeringas forslag til Nasjonal helse- og sjukehusplan. Planen skal gi retning for utviklinga av spesialisthelsetenesta fram mot 2035.

Planen skal vedtakast i ein situasjon der landet står midt oppi ei alvorleg helsekrise. Koronaviruset har skapt utfordringar for både helsetenesta og samfunnet.

Det er då eit stort paradoks at regjeringas helse- og sjukehusplan ikkje inneheld eit einaste ord om pandemi, eller særlege tiltak for å sikre nasjonal helseberedskap ved kriser.

Vi veit at helsekriser er dei mest sannsynlege krisene som vil ramme Noreg. Ifølgje Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sitt krisescenario 2019, er tre av dei mest sannsynlege krisene matboren smitte, pandemi og legemiddelmangel.

Spørsmålet er om vi er godt nok førebudde på dette. Eg meiner nei. Dessverre sviktar regjeringas nasjonale helse- og sjukehusplan totalt når det gjeld beredskap.

Nasjonal helse- og sjukehusplan inneheld ikkje eingong eit mål for total sjukehuskapasitet i Norge. I 1980 var det om lag 22.000 sjukehussenger i Norge. I dag har vi i under halvparten. Likevel fortsett nedbygginga.

Helseføretaka har fått vide rammer til å kutte i talet på sjukehussenger, med krav om effektivisering og oppgåveoverføring til kommunane. Nye sjukehus vert også som regel bygde for små. Til dagleg ligg ein prosent av alle pasientar på norske sjukehus på korridor, fordi det manglar pasientrom.

I Noreg har vi no åtte intensivsengeplassar pr. 100.000 innbyggarar. Til samanlikning har Tyskland 30 senger. Det er klart at når krisa rammar, er dette eit svært dårleg utgangspunkt. At intensivkapasiteten og sengekapasiteten på norske sjukehus må aukast, er det lite tvil om.

Det same gjeld krav om nasjonal produksjon og lagring av smittevernutstyr og laboratoriekapasitet. Vi treng betre planar for å motverke legemiddelmangel. Berre synd at den nasjonale helse- og sjukehusplanen som skal gjelde fram til 2035, ikkje diskuterer dette.

Stortinget må setje krav om ein helse- og sjukehusplan i Norge som ikkje berre handlar om enkel pasientbehandling, men som set krav til ein forpliktande plan for grunnleggande helseberedskap ved kriser og forsvarleg sengekapasitet på norske sjukehus. Ein plan som sikrar at vi ikkje går tom for vanleg smittevernutstyr, før pandemien omtrent er starta.

Regjeringa sin sjukehuspolitikk og helse- og sjukehusplan har fokus på pasientens helseteneste. Den er individretta, ikkje samfunnsretta. Marknadsstyringa og stykkprisfinansieringa som no dominerer helsepolitikken, gjer at beredskap ikkje lønnar seg.

Vi treng no ei ny retning i helsepolitikken. Nasjonal helseberedskap må få mykje større plass. Spesialisthelsetenesta vår skal sjølvsagt vere god på pasientbehandling. Men den må vere like god og best på beredskap ved helsekriser som heile samfunnet kan bli råka av.

Det er det samfunnstryggleik handlar om. Det er det staten er til for.