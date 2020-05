Ikke alle er trygge hjemme

Skoletannleger, helsesykepleiere, kjeveortopeder og alle dere andre voksne: Bruk din mulighet nå!

Foto: Øivind Hovland (arkiv)

Debattinnlegg

Kathrine Aamodt Faglig veileder ved Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Hordaland

Jeg fikk en telefon i dag. Fra kjeveortopeden som har ansvar for å stokke om på det rotete tannsettet til min yngste sønn. Nå var kontoret åpnet opp igjen, og alle fjortiser skulle til pers.

«Flott at de har startet opp igjen» tenkte jeg, takket ja til timen.

Så kom tilleggsinformasjonen som gjorde at hjertet gjorde et lite hopp: «Og når han kommer, må han komme alene».

Etter å ha jobbet en årrekke med barn som har opplevd vold og seksuelle overgrep ved Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO Hordaland), var det akkurat som om alle disse små jeg har møtt, hadde satt et usynlig avtrykk i meg, og nå hoppet frem med et lettelsens sukk.

«Åh, så bra!» sa jeg til damen i telefonen.

Litt vel entusiastisk i stemmen. Hørtes jeg ut som en lat mor, som endelig slapp å følge poden til disse ubeleilige avtalene?

«Ja, på grunn av smittevernreglene», kom det litt nølende fra andre enden.

Barn må møte alene på tannlegekontoret. Noen synes kanskje det er dumt og sårbart for barnet. Det første jeg tenker, er imidlertid: Endelig smittevernregler som kan være beskyttende for sårbare barn! Jeg ser for meg «endelig alene med en annen voksen»-lettelsen hos barn som har holdt ut i krigen hjemme i ukevis, uten pause.

Ikke alle er trygge hjemme. Både Marianne Borgen, Oslo-ordfører, og Inga Marte Thorkildsen, Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap, samt flere til, har stått frem i mediene og uttrykt sin bekymring for barn som lever med vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt hjemme etter at samfunnet stoppet opp.

NRK skriver at henvendelser til Alarmtelefonen for barn 116111 er doblet. Skolene har så vidt startet opp igjen. For noen få. De har vært lenge hjemme.

Foto: Privat

Enda viktigere er det å huske at det store flertallet av barn og unge fremdeles sitter hjemme uten noen steder å gå. Mari Trommald, direktør i Bufdir, forteller om nedgang i bekymringsmeldinger til barnevernet og færre akuttplasseringer av barn under koronakrisen.

VG skriver om overgrepsnettsteder som kræsjer på grunn av for stor pågang.

Politiet i Norge uttrykker også sin bekymring for nedgangen i anmeldte overgrepssaker i «koronaperioden».

Samtidig har anledningen til å forgripe seg på barn i nære relasjoner, økt betraktelig. I tillegg er det økt stress i mange familier.

Ekstra belastninger som brakkesyke, permitteringer, økonomiske bekymringer, høyere alkoholforbruk og samlivsproblemer, kombinert med begrenset sosial omgang og «ventilering», bidrar til høyere frekvens av vold og overgrep. Også der det kanskje ikke har «gått over streken» før.

På samme måte er ethvert møte mellom barn og en voksen utenfor hjemmet en anledning til å få hjelp. Det er en anledning til å bli sett, bli spurt hvordan det går hjemme.

Det er ikke engang påfallende å stille spørsmålet. For det er jo hjemme vi er for tiden. Men hvordan kan man gi barn en anledning til å snakke, vise, fortelle, få hjelp? Hvor begynner man, liksom? Småprat!

«Hvordan har det gått for deg å være bare hjemme så lenge?» Vær interessert, spør. Husk å stille oppfølgende spørsmål. Kanskje dette er nok, men noen ganger kan det være godt å gå seg litt varm.

Her er noen eksempler på hvordan du kan åpne en samtale med barn og unge på tomannshånd – enten du er fagperson, trener, nabo, tante eller venn:

«Noen barn har det helt topp i koronatiden, mens andre synes det er ganske kjipt. Noen steder er det mye krangling hjemme, og kanskje det blir enda mer når alle skal være hjemme. Hvordan har det vært hos deg?»

Fortell gjerne litt om hvordan det har vært hjemme hos deg selv, også. Da blir du ikke en intervjuer, men en samtalepartner. Det oppleves mye mindre skummelt for barn og unge.

Hvis det kommer frem at det ikke er så greit hjemme, eller veldig «stress» som mange unge kaller det, kan du være mer konkret: «Noen krangler så mye at de begynner å slåss. Er det slåssing hjemme hos deg?»

Kanskje barnet himler med øynene og sier «hæ? nei!» Hvis barnet forteller om slåssing, er det helt naturlig å spørre hvem som slåss eller krangler. Kanskje er det søsken, kanskje er det mamma og pappa som slåss. Hvis svaret er de voksne, kan et oppfølgingsspørsmål være «hvem slår», eller «hva gjør du når det blir krangling?»

Kommer det frem bruddstykker av noe som gjør deg bekymret, si «fortell mer om ….» og bruk de samme ordene barnet har brukt.

Folkens: Det er ikke farlig å spørre. Jeg tror alle barn uansett har godt av å få anledning til å fortelle litt om hvordan denne rare tiden oppleves for dem, både på godt og vondt.

En liten melding til tannleger, tannpleiere og kjeveortopeder: Dere vet at lyset over en tannlegestol kan avsløre blodutredninger og blåmerker som ikke er synlig for det blotte øyet. Se litt ekstra godt etter, nå som du har anledning.

«Og når han kommer, må han komme alene». Det er ikke et spørsmål, det er et premiss. Det er med glede jeg kan sende poden til sjekk og stramming av reguleringen, og vite at alle barna som kommer på kontoret der, kommer alene.

Jeg håper han og alle andre barn og unge blir spurt hvordan det har gått hjemme disse ukene.