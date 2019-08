Vi må stå sammen mot hatprat

DEBATT: Vi må kreve at politiet setter inn ressurser på å etterforske og tiltale folk som driver med ulovlig hatprat.

STORT OPPMØTE: Væpnet politi passet på eid-feiringen i Bergen på søndag 11.august. Bilde er fra Haukelandshallen. Ørjan Deisz

Anne Sofie L. Bergvall Valgkampaktivist for SV

«Fem drept i angrep mot moske». «Ti drept i moske-massakre i Bærum». Dette kunne vært overskriftene vi ble møtt med etter at en 21 år gammel mann tok seg inn i moskeen i Bærum lørdag ettermiddag.

Takket være den heltemodige innsatsen til Mohammed Rafiq og Mohammad Iqbal,ble kun en person skadet i moskeen.

På nettforum mobbes terroristen for at han feilet. Vi skal være glad for at han feilet, og for at Norge ikke tillater halvautomatiske våpen. Vi skal være rasende ved tanken på at han kunne ha hatt suksess i sitt forsøk.

Hendelsen føyer seg inn i rekken av forferdelige angrep mot muslimer begått av høyreekstreme i Vesten. Vi kan ikke la flere liv gå tapt før vi innser at vi må gjøre mer enn å sende varme tanker til muslimer som feirer eid.

Resett, Document.no og Human Rights Service har vokst eller oppstått etter terrorangrepet i 2011 – da vi sa vi skulle overvinne hatet med kjærlighet. Kommentarfeltene flommer over av rasisme, og nynazister og fascister marsjerer i våre gater. Populistiske politikere spiller på folks fremmedfrykt for å få oppslutning.

Dette kan vi ikke gå med på lengre.

Vi må kreve at politiet setter inn ressurser på å etterforske og tiltale folk som driver med ulovlig hatprat. Våre edruelige politikere må sette ned foten mot populistiske kollegaer, som spiller på rasisme og islamofobi. Mediene må ta sitt samfunnsansvar og sørge for å nyansere debatten og mediedekningen. Det betyr ikke at alle skal «slippe til».

RASENDE: Vi skal være glad for at han feilet, og for at Norge ikke tillater halvautomatiske våpen. Vi skal være rasende ved tanken på at han kunne ha hatt suksess i sitt forsøk, skriver Anne Sofie L. Bergvall. Privat

I tillegg trenger vi mer sosial boligbygging, bedre språkopplæring, flere felles møteplasser, mer penger til frivilligheten, arbeidslivstiltak, demokratiopplæring og andre samfunnstiltak som vi vet skaper større fellesskap og integrering.

I 2011 tenkte vi at trollene ville sprekke i solen. Det viser seg tvert imot at de i solen finner hverandre og lar seg inspirere. Samtidig som de pusher grensene for hva som er greit å si og mene om andre mennesker.

Mens vi står på sidelinjen og unnskylder dem med at «Uffda, men så lenge de ikke handler på det». Det er ikke godt nok lengre. Det er vårt felles ansvar.

Ta det ansvaret hver eneste dag, ved hver eneste middag med han smårasistiske onkelen din og i hvert kommentarfelt. Men du må også ta dette ansvaret når du går til valgurnene i september!

Vi må stå sammen for å stoppe høyreekstremisme, fascisme og terrorisme. For det er ikke islam som er en trussel mot oss. Det er disse ideologiene.

