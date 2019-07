Trygt vatn er også eit nasjonalt ansvar

DEBATT: Å legge alt ansvar over på kommunen blir for enkelt.

UMOGELEG: Å bli sjuk av springvatnet skal ikkje vera mogeleg, skriv Kjersti Toppe (Sp). NTB Scanpix

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

Mindre enn 2 timer siden

På leiarplass manar BT norske kommunepolitikarar til å engasjere seg meir for drikkevatnet sitt. Det er ei klok oppmoding. Å bli sjuk av springvatnet skal ikkje vera mogeleg.

Trygt vatn er eit politisk ansvar. Men å legge alt ansvar over på kommunen, blir for enkelt.

For sjølv om Erna Solberg har rett i at kommunen står ansvarleg for ei trygg drikkevassforsyning, er trygt drikkevatn i Noreg eit overordna nasjonalt ansvar. Eit ansvar som Solberg synest lite villig til å ta.

ASKØY: Oppslag på rådhuset på Kleppestø 1. pinsedag i år. Kjersti Mjør

For då ho vann valet i 2013, kutta Høgre-regjeringa straks heile 15 millionar kroner i satsinga som den raudgrøne regjeringa hadde prioritert i statsbudsjettet for 2014, for at kommunar skulle etterleve nettopp drikkevassforskrifta.

Det var eit folkehelsefiendtleg kutt, som dessverre fekk støtte frå Venstre og KrF. Den gongen som no, var (bort)forklaringa at dette var kommunen sitt ansvar.

Men når liv går tapt, når etterslepet vil ta hundre år å tette, og når kostnadene er akkumulerte til heile 220 milliardar norske kroner, kan ikkje det offentlege stå og skulde på kvarandre lenger. Då må ein samarbeide, og ta ansvar – både nasjonalt og lokalt.

Vatn- og avløpssektoren er omfatta av 70 lover og forskrifter. Det finst ikkje eit definert statleg departement som har sektormyndigheit.

At vi har fått utvida regjeringa med eigen folkehelseminister og til og med eigen beredskapsminister, hjelper lite. Dei har ingen fullmakter. Ei eiga sektorlov for vatn- og avløpssektoren har vore eit krav frå bransjen og kommunane i fleire år.

Allereie ved behandling av folkehelsemeldinga i 2015, bad ein samla helse- og omsorgskomite regjeringa om å utarbeida ei slik sektorlov. Komiteen viste blant anna til fleire tilfelle av forureining av drikkevatn. Men regjeringa har enno ikkje følgd opp dette. Lovreguleringane for feltet er i dag difor framleis spreidde på mange ulike lover, som forureiningslova, plan- og bygningslova, matlova, helseberedskapslova og så vidare.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp). Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Storting og regjering har også fått klare åtvaringar om den utfordrande ressurssituasjonen for smitteverns-arbeidet i kommunane. Kommuneoverlegefunksjonen er under press og opplever marginaliserte fagmiljø og små ressursar.

Smittevernlegane har bede departementet om å løfte det kommunale smitteverns- arbeidet, gjerne i form av ein nasjonal handlingsplan utanfor helseinstitusjonane. Men regjeringspartia stemde ned Sp sitt forslag om dette i Stortinget 7. juni i år.

Veka etter stemte regjeringspartia også ned eit forslag om å få utarbeida ei eiga stortingsmelding om trygg vassforsyning i Norge. Det skjedde ved Stortingets behandling av den nye folkehelsemeldinga.

Så difor forstår eg godt at statsminister Erna Solberg og folkehelseminister Sylvi Listhaug no prøver å få fokuset over på kommunane. Dei har sjølv ikkje gjort sin del av jobben.

Men reint vatn i springen er også eit nasjonalt ansvar.

Publisert 29. juli 2019 15:08