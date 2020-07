Det begynte med en liten, håndskrevet lapp

To håndskrevne A4-ark hver dag fra mannen hun elsker. Hun har allerede en kurv full av dem på nattbordet sitt.

Brevbunken var som daglige episoder i en ny sesong av kjærlighetsbrev, mellom to som overvinner savn og frykt mens landet var stengt ned. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Debattinnlegg

Ingeborg Skaten Fyllingsdalen

Det begynte med en liten håndskrevet lapp, stukket inn i avisen hun skulle få. Noen ord smuglet inn til henne, som han ikke lenger får besøke.

De som har vært sammen siden hun var så smal om livet at han kunne få fingrene til å møtes når han holdt om henne, og han var flott i uniform som marinegast.

De har møtt utfordringer før, gjennom et langt ekteskap. Naturligvis. Men de har kunnet takle dem sammen. Nå kan de ikke møtes. Frykten for å miste, har de levd med siden hun først fikk én, så to alvorlige diagnoser. Hun mistet ikke livet, han mistet ikke henne – men de mistet deler av livet, slik det hadde vært. Men, fortsatt var de sammen.

Ingeborg Skaten Foto: Privat

De har kjent på savn, når hun har vært på sykehus og korttidsopphold på sykehjem, selv om han har vært der hos henne, så ofte han kunne. Og han kom ikke tomhendt.

Han tok med gamle kjærlighetsbrev de hadde utvekslet lenge før de ble foreldre og besteforeldre. Og han leste brevene høyt for henne.

Da helsen tilsa at hun ikke lenger kunne komme hjem igjen, men fikk fast plass på sykehjem, var dette det eneste rette og samtidig det verste som kunne skje. Men han kom og var med henne, hver eneste dag.

De delte tanker om det som skjedde ute i samfunnet, slik de alltid har gjort. Med røtter i arbeiderbevegelsen og «hjartet på rette staden», har de et felles samfunnsengasjementet som for henne i en periode, førte til en plass i politikken.

Fra plassen på sykehjemmet, er tilgangen til livet utenfor begrenset. Tv og aviser byr på oppdateringer, men det var bare han som hver dag kom med nyheter om hva som skjer i familien, der hun alltid var den samlende.

På sykehjemmet har de samles om minner, og dem har de mange av, hun og «forloveden», som hun fortsatt kaller ham. Hun husker sangene fra deres ungdom, med tekster jeg ikke kan. Men, jeg har sanger som hun har skrevet til mine barn.

Sanger, limericks, debattinnlegg og skjønnlitterære tekster ligger et sted i hennes gjemmer. Hun husker ikke alle, men hun husker å minne ham på hendelser. Hun ber han ordne med gaver og blomster til andre, hun som har mer enn nok med seg selv – men som aldri er seg selv nok.

Vi som har vært på besøk, har vært vitne til et forhold med bånd så sterke at de holder ut alt. Vi ser en hånd som stryker over en fot i krampe. Når pleierne ikke har tid til å justere vitale instrument, bistår han med erfaring håndtering.

Et lite ord fra henne, og han er der og hjelper. De deler evnen til å se humoren i ting, gleder seg over den kjappe replikken og har en omsorg for hverandre som burde komme på pensum for ethvert samlivskurs.

Så kom koronaen og satte en brå stopp for hans daglige besøk på sykehjemmet, og de var ikke lenger sammen. Forsøk på kontakt via telefon og nett er slitsomt og krever assistanse fra personalet, som er underbemannet og overarbeidet.

Selv om de gjør sitt beste, og hun får sett forloveden på skjermen i ny og ne, er det en tung tid – for dem begge. Selv om han ikke får besøkt henne, sørger han for at hun daglig får avisen og det var altså slik det begynte. Det som først var små lapper, har blitt til ordentlige brev.

To håndskrevne A4-ark hver dag, to sider som hun kan ta frem og lese når hun vil, så mange ganger hun vil. Hun har allerede en kurv full av dem, på nattbordet sitt.

Jeg vet det, for hun viste meg dem, sist vi snakket sammen på Facetime, assistert av en pleier. En bunke brev, daglige episoder i en ny sesong av kjærlighetsbrev, mellom to som slik overvinner savn og frykt i koronaens tid.