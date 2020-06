Koronadaten

Då eg kom heim til han, fann eg ut kven han eigentleg var.

Det burde ha ringt ei bjølle då mannen tok på seg svarte skinnhanskar og lét som han var psyko, skriv innsendaren. Illustrasjon: Gustav Kvaal

Debattinnlegg

Elisabeth Irgens

Sidan eg er i ei risikogruppe, lever eg svært forsiktig. Går ikkje på butikken. Får varer levert på døra, med taxi. Treffer berre nokre få, gode vener. Ute. I naturen. På to meters avstand.

I dei første vekene etter nedstenginga, då alt var så uvant, var eg livredd for å bli smitta. I fjor vinter låg eg strak ut i seks lange veker med influensa – i ei trong, lita leilegheit utan utsikt.

Eg trudde eg skulle døy, men det gjekk over.

Med fjorårets erfaring friskt i minne, var eg forsiktig då pandemien starta. Likevel torde eg å gå på ein date. Koronadate. I ettertid skjønner eg ikkje at eg torde. Men eg blei vel riven med, trudde at Han skulle redde meg viss eg blei sjuk.

Dessutan tenkte eg at det var så kjedeleg å leve heilt åleine no midt i koronatida. Eg meinte at eg fortente litt kjærleik.

Mannen som Elisabeth Irgens (biletet) møtte på internett, var ein heilt annen enn ho trudde. Foto: Privat

Koronadate-fyren hadde eit idyllisk sommarhus i Italia. Han sende meg bilete av det før me trefte kvarandre. Som den romantikaren eg er, fantaserte eg om at der kunne me bli gamle saman. Etter koronatida. Viss me fann tonen, vel å merke.

Eg trefte han på ei sånn datingside for oss litt eldre. Dei unge bruker vel Tinder. Me fekk god kontakt. Etter ein månad med intens flørting på nettet, møtte me kvarandre i verkelegheita. I ei uverkeleg tid. På to meters avstand. Ute i høljeregnet.

Han var tynnkledd. For at han ikkje skulle bli forkjølt, blei me samde om å sitje femten minutt i den fine bilen hans. Koronadate i baksetet. Han sat framme, medan eg plasserte meg trygt, til høgre for han, i baksetet. Så eg såg han berre i sladrespegelen.

Det gnistra i augnekontakten. Så det blei litt heitt, kan du seie. Eg lufta ut, i tilfelle det var korona i bilen.

Me tulla og lo. Auga våre møttest i spegelen. Han tok på seg nokre digre, svarte skinnhanskar og lét som han var psyko. Det burde vel ha ringt ei bjølle.

Det neste møtet skjedde etter påske. Eit venepar hadde overraska meg med champagne, ute ved Verftet i nordavinden. Eg følte meg «in the mood», så koronadate-fyren blei beden på middag heime hjå meg. Tenk at eg torde det!

Han hadde med champagne, og me fann tonen. Litt klining, og eg tenkte at no overskrid eg alle koronagrenser.

Helga etter blei eg beden heim til han. Langt ute i havgapet på Sotra. På landet. Men eg tenkte igjen at no, midt i koronatida, fortener eg ein liten ferie og litt kjærleik – sjølv om eg var redd for å bli smitta. Men me hadde jo allereie kyssa. Eller klint litt.

Eg følte meg framleis frisk, så eg slo til. Ut på tur på landet.

Han budde langt frå folk. Nærmast aude. Det var sol og varmt i vêret. Me blei betre kjende. Ja, det kan du trygt seie.

Det viste seg at han eg trudde var redningsmannen min, hadde høgreradikale meiningar. Alt var jødane si skuld. Koronaen òg.

Massemedia var eigd av jødiske familiar – både her i Noreg og i USA. Holocaust hadde slett ikkje så mange offer som historiebøkene framstilte det som. Trump var den einaste som snakka sant. Og «verden ville bedras».

Eg prøvde verkeleg å forstå og finne ut meir om bakgrunnen hans. Kva var det som gjorde at han tenkte slik? Eg anstrengde meg til det ytste. Det var ikkje lett, sidan eg er medlem i det minste partiet lengst ute til venstre.

Den gryande forelskinga forsvann brått. Det einaste som stod att, var eit falma minne om ein gnist, i ein bilspegel, på den første koronadaten. Og her var eg, i eit aude område på Sotra, utan bil.

Det blei ikkje betre då eg kom over ei gamal, falma italiensk avis på kjøkkenbordet. Eg snakkar litt italiensk, så eg skjøna at det handla om ei ung jente som var forsvunnen for ei tid tilbake.

«Kvifor har du det liggande?» spurde eg.

« Blei du redd no?» svarte han.

Eigentleg var eg ikkje så redd akkurat då – sjølv om eg tenkte på dei svarte skinnhanskane hans i bilen. Eg kom meg velberga heim. Og eg blei ikkje smitta.

Og eg som ikkje tør å gå på butikken? Eg har knapt vore innom nokon stad i det siste, bortsett frå møtet med koronadate-fyren.

Det er heilt utruleg at eg torde det, men trua på kjærleiken var vel større enn frykta for korona.

Nokre detaljar er endra for å skjerme identiteten til mannen i forteljinga. BT har vore i kontakt med han, og han har sagt ja til at vi publiserer denne historia.