Kan vi ikke droppe jaget etter likes og hjerter for alt vi opplever?

LYKKELAND: Der alt er i skjønneste orden, hele året, hele tiden. I julen tråkker flere inn i denne parallelle virkeligheten, skriver Daniel Bolstad-Hageland. Foto: SCANPIX

Daniel Bolstad-Hageland Lærer i Bergen

Instagram er vår tids parallelle univers. Som et «Snøfall», der Julius aldri forsvinner. Kun boller og brus, latter og sang. Ingen Winter, som kludrer til paradis med sin moralske pekefinger. Der har vi det, sosiale medier. Lykkeland. Der alt er godt. Og alt er i skjønneste orden, hele året, hele tiden.

I julen tråkker flere inn i denne parallelle virkeligheten. Der det viktigste er få lagt ut bilder, som oser av julestemning. Et tre pyntet til randen av alskens julepynt, gaver stablet til toppen, hvor julestjernen skinner. Et bord med levende lys, der ribbe eller pinnekjøtt er stjernen. En familie på fire eller fem, som smiler bredt til mobiltelefonen med årets fangst foran seg. Kanskje en Playstation 4, en jakke, eller en Ipad?

Smil, fra bilde til bilde. Hva får jeg, 100 likes? Kanskje 200 i år? Nei. La oss gå for 300. Det er viktig å sette seg hårete mål, det har skolen lært oss.

GÅR FINT: Det er mulig å kjenne julefreden senke seg, selv uten 100 likes fra Instagram, skriver Daniel Bolstad-Hageland. Foto: Bård Bøe

Mitt juleønske er enkelt, men også svært vanskelig, tatt i betraktning hvor samfunnet er på vei. Kan vi ikke bare droppe denne delingen, der vi skal sanke likes og hjerter for alt vi eier, har og opplever?

Jeg tror vi kan ta det med ro. Selv om bildene ikke når et sosialt medium, men holder seg på stedet hvil på mobilen eller i skyen, så vil nok julefreden senke seg i år også.

La oss i det minste prøve det denne julen, det klarer vi.

Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord, men la det være med det. Bildet trenger ikke tusen likes for å være av stor verdi.

Et vakkert minne kan det være likevel, selv om det kun er familie og nære venner som får ta del i øyeblikket.

Publisert: Publisert 23. desember 2019 11:13

