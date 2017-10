Hun går og venter på å bli så dårlig at hun får «lov» å motta et nytt organ.

Se for deg at du er på stranden en varm sommerdag. Du bader, plasker litt rundt i vannkanten.

Plutselig ser du en dame som holder på å drukne. Du svømmer så fort du kan bort, tar tak, trekker henne inn, hun klarer seg. Du har reddet et liv!

Vi ville alle reddet livet til personen på stranden, selv om det er vanskelig. Samtidig lar de fleste av oss være å redde liv på en annen måte, selv om det er lett.

Hvis du melder deg som organdonor, da kan du redde ikke bare ett, men syv liv!

Da snakker vi!

Syv organer kan redde syv liv. Syv mennesker med venner, familie og kollegaer.

Du kan redde Ole, en ung gutt med hele livet foran seg, bare han får den leveren han så sårt trenger.

Naboen nedi gaten kan være med på å redde en av foreldrene dine. Kjæresten din. Barnet ditt.

Du kan redde søsteren min.

Søsteren min har en nyresykdom, og en dag vil hun trenge en nyretransplantasjon. Får hun ikke det, kommer hun til å dø.

Til enhver tid står det mellom 400–500 personer på venteliste for en organtransplantasjon i vårt lille land.

I 2016 var det 107 donasjoner fra avdød giver.

Det vil si at bare én av fem ville fått den livsnødvendige hjelpen vi trengte hvis vi alle var utsatt.

Se på dem du sitte sammen med. På seteraden din sitter det fem personer i lag med deg.

Bare én av dine sidekamerater ville overlevd. Per dag er det dessverre ikke mange nok givere og organer til å dekke behovet – som stadig blir større.

Og flere pasienter, ja de rett og slett dør mens de venter på hjelp. Det er ikke nok å få en diagnose, og bli satt opp på en venteliste.

Søsteren min har stått på venteliste i 17 år. Hun går og venter på å bli så dårlig at hun får «lov» å motta et nytt organ.

Veien mot å bli «syk nok» er ikke vakker. Hun mister følelsene i hendene. Men hun er fortsatt ikke syk nok.

Blant 500 personer, er ikke hun en av de 107 som trenger det mest.

Ville du takket ja til et nytt organ om det kunne reddet livet ditt?

Ikke vent med å tenke at organdonasjon er nødvendig, før det har gått så langt at det er du selv som kan dra nytte av det.

Sammen kan vi, det norske folk, øke antallet mennesker som unngår døden og får behandling tidligere.

Alt som skal til er en setning. Alt som skal til er et par ord, her og nå. Så ta en titt rundt deg i salen. Kanskje sitter du med noen du kjenner og kan si det nå? Jeg er stolt av å si at jeg er organdonor. Og det ville bokstavelig talt varmet fryktelig mange hjerter om dere også vil si det for å bli det.

Og sånn kan du bidra til at flere vil få organer som de venter på.