Byrådets plan for dyrevelferd handler stort sett handler om hjemløse katter.

Det er gledelig at byrådet har tatt initiativ til at Bergen får Norges første kommunale handlingsplan for dyrevelferd. Men dessverre er planen fattig på tiltak som faktisk vil gjøre livene bedre for våre pels- og fjærkledde venner.

«Byrådet vil gjøre Bergen til en foregangskommune for dyrs rettigheter», heter det i deres politiske plattform. Men dyreplanen byrådet nå sender på høring, er for tynn til å realisere ambisjonen. Det er også skuffende at byrådet ignorerer flere vedtak i bystyret.

«Kommunen skal bruke sin innkjøpsmakt til å velge dyrevennlige produkter når det er mulig», er en annen formulering i byrådets plattform. Da bystyret behandlet anskaffelsesstrategien, ønsket De Grønne å ta inn formuleringer om hensyn til dyr, men fikk blankt nei fra byrådspartiene. Bystyret fikk likevel enstemmig vedtatt at dyrehensyn ved offentlige innkjøp skulle inn i planen for dyrevelferd. Men når denne planen sendes ut på høring, er ikke innkjøp nevnt med ett ord. Mindre kjøtt, mer økologisk og klare retningslinjer mot kjøp av produkter som pels burde være sentrale deler av en dyrevennlig innkjøpsstrategi.

Planen for dyrevelferd har et snevert perspektiv som stort sett handler om hjemløse katter. Det er veldig positivt at kattene endelig får den oppmerksomheten de fortjener, og vi gleder oss over at byrådet vil sette av 200.000 kroner årlig til kampanjer for sterilisering og ID-merking, og at byrådet vil arbeide for nasjonalt påbud om ID-merking av katter. Sammen med et vagt ønske om dyrepoliti er dette egentlig hele planen. Det blir ikke nevnt noe om behovet for større tilskudd til organisasjonene der idealister bruker store deler av sin fritid på å hjelpe dyr i nød.

Da bystyret behandlet landbruksplanen, fikk De Grønne gjennomslag for en merknad som slår fast at «Bergen kommune skal arbeide for et dyrehold som tar hensyn til dyrenes naturlige behov». Planen for dyrevelferd følger på ingen måte opp dette viktige vedtaket. Vi mener planen for eksempel bør ta prinsipiell avstand fra etablering av pelsdyroppdrett i kommunen, og understreke at sirkus med dyr i fangenskap skal nektes å bruke kommunale anlegg.

Sist torsdag vedtok byrådet at planen skal på høring til Mattilsynet og de få organisasjonene som byrådet har vært i kontakt med. Det er ikke godt nok. Vi vil oppfordre alle byens dyrevenner til å delta i høringen, og vi kan hjelpe byrådet med å finne frem til dyrevernsorganisasjoner som jobber med alt fra pinnsvin til fugler. Når Bergen først går i front med landets første kommunale dyreplan, må vi gjøre det skikkelig!