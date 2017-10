Det er ikkje klokt å bruke ein hastig budsjettprosess til å fjerne eigedomsskatten på produksjonsutstyr.

Regjeringa vil endre ei skatteordning som er meir enn 100 år gammal. I forslaget til nytt statsbudsjett set dei eit pennestrøk over eigedomsskatten på verk og bruk. Sjølv meiner regjeringa at dei gjer det for å sikre næringslivet og skape fleire arbeidsplassar. I Lindås kommune og andre kommunar som får inntekter frå denne eigedomsskatten, ser vi heilt andre konsekvensar.

Ordninga er gammal og verda har endra seg, men det er ikkje klokt å bruke ein hastig budsjettprosess til å fjerne den. Vi meiner at regjeringa i staden bør setje ned eit hurtigarbeidande lovutval, som vurderer ordninga – og finn ei ny, framtidsretta løysing til det beste for både næringslivet og kommunane. Dette er noko kommunane over lang tid har etterspurd. Vi ønskjer eit oppdatert lovverk med retningslinjer for taksering, botnfrådrag og innfasingsreglar, for å nemne noko. Dette er ikkje trenering, men aktiv handling frå kommunane!

BT støttar regjeringa sitt forslag i ein leiarartikkel fredag 27. oktober. «Hovudprinsippet for skattesystemet bør vere å sikre at det stimulerer til verdiskaping og vekst. Maskinskatten er eit døme på det motsette», meiner BT. Avisa meiner også at vi som får inntekter frå denne delen av næringa i dag, bør klare oss – på linje andre kommunar som ikkje har desse inntektene.

Ved første augnekast høyrest dette logisk ut. Problemet er berre at Lindås kommune, og andre kommunar i same situasjon, ikkje er som «alle andre kommunar». Eigedomsskatten på verk og bruk er ikkje berre ei ekstraordinær inntekt, det er ein kompensasjon for at kommunen og innbyggjarane har stilt eit stort areal til disposisjon for ei viktig nasjonal næring. Ved å gjere dette har kommunen samstundes fått og tatt eit ansvar, som ikkje forsvinn med eigedomsskatten. Vi risikerer med andre ord å hamne i ein tap-tap-situasjon om regjeringa får fleirtal for forslaget sitt. Vi mister ikkje berre inntektene, men sit att med kostnadane.

I motsetnad til private bedrifter er ikkje hovudmålet til ein kommune å sørgje for inntekter og drift som gir store overskot. Vi jobbar for at framtida til innbyggjarane og næringslivet vårt skal bli best mogeleg. Kvar einaste krone i Lindås kommune, og andre kommunar med eigedomsskatt, går til å levere og utvikle gode tenester til innbyggjarane og leggje til rette for vekst og utvikling i næringslivet.

Kva kostar det eigentleg å vere ein vertskommune? Dei siste åra har Lindås kommune tatt ansvar for mange tunge investeringar. Vi byggjer ut breiband, slik at bedriftene kan kommunisere effektivt i ein internasjonal marknad. Vi utviklar nye næringsareal, slik at bedriftene kan vekse. Vi utvidar vassforsyninga til Mongstad. Vi styrkjer regionsenteret. Vi byggjer nye skular, idrettshallar, barnehagar og institusjonar. Vi rustar opp dei kommunale vegane, slik at tungtransporten til og frå Mongstad får betre og tryggare ruter. Vi gir også tilbake til næringslivet gjennom eit offensivt næringsfond. I sum betyr dette at kommunen blir ein attraktiv stad å drive næring og ein god stad å bu og leve for dei som jobbar i bedriftene.

Kva utgjer eigentleg eigedomsskatten for bedriftene? Departementet har rekna ut at det totale tapet for Lindås og andre kommunar i same situasjon vil vere 800 millionar kroner i året. Denne utrekninga er feil. KS har etter ei gjennomgang i lag med kommunane kome fram til at tapet er 1200 millionar, og enno har ikkje alle kommunane som er råka rapportert inn sine tal.

Åleine kan dette talet verke overveldande og vere eit argument mot eigedomsskatten i seg sjølv. Men plasserer vi talet i den rette samanhengen, ser biletet heilt annleis ut. Eigedomsskatten utgjer maksimalt berre 0,7 prosent av verdien til verksemda. Samstundes veit vi at Noreg har lågare nivå på eigedomsskatten enn andre europeiske land. Rapportar frå OECD og Scheel-utvalet poengterer at «Fast eigedom er generelt lågt beskattet i Norge.» På bakgrunn av dette er det vanskeleg å forstå argumentet om at eigedomsskatten er konkurransevridande, slik NHO mellom anna hevdar.

Kven vinn til sjuande og sist på forslaget til regjeringa? Og – endå viktigare – blir verksemdene verkeleg vinnarar om dei slepp å betale eigedomsskatt for verk og bruk? Slik vi ser det, vil forslaget til regjeringa føre til ei betydeleg omfordeling. Skattelette til verksemdene vil gi større overskot og føre til auka inntektsskatt, auka grunnrenteskatt og auka særskatt. Med andre ord høgare inntekter til staten. Staten vinn – kommunane tapar. Og den dagen kommunane ikkje har råd til å ta ansvar for viktige investeringsprosjekt, fryktar vi at også verksemdene blir taparar. Dette er verken rettferdig eller smart fordelingspolitikk.

BT på leiarplass seier at ordføraren i Lindås «trugar» med næringsskatt. Ordføraren går ikkje rundt og trugar, men sa til NRK Hordaland at ein må vurdere å innføre skatt på næringseigedom – noko vi ikkje har i dag i Lindås. Skal kommunane behalde det som er att på tomt og bygning når verk og bruk blir historie, så må kommunane vurdere å innføre eigedomsskatt på næring i heile kommunen. Slik er lovverket, og difor er vi fleire kommunar som trur at dette vil få store konsekvensar for dei små bedriftene spesielt. Kommunane meiner at forslaget frå regjeringa er lite gjennomtenkt, og at det kan få motsett verknad av det regjeringa ønskjer.

Forslaget vårt om å setje ned eit lovutval, er ikkje forsøk på trenering. Tvert om. Vi ønskjer også å sjå på den gamle ordninga med nye auge, men meiner at den riktige måten å gjere dette på, er å finne gode løysingar i lag. Vi har kome med dette innspelet før, utan å bli høyrt. No ber vi regjeringa om å løfte blikket og tenkje seg om.