Anne Jorunn Andersen, Mariann Enoksen, Tonje Habbestad, Mariann Kjelby, Cathrine Moe, Gunhild Neerland, Angelina Penner og Nawar Sayyad Prosjektmedarbeidere i Bergens Nye barnevern (BNB)

Barnevernet i Bergen har over lang tid vært kritisert for lovbrudd, alvorlige hendelser og manglende hjelp til barn og familier. Det har den siste tiden vært vist til to svært alvorlige hendelser som har fått mye medieoppmerksomhet, og det er rettet sterk kritikk mot ledelsen i barnevernet.

Vi i prosjektgruppen Bergens nye barnevern (BNB) har fulgt diskusjonen som har oppstått i media i kjølvannet av kritikken, og har i den sammenheng et behov for å rette opp i noe av det vi mener er feilaktige fremstillinger om utredningsprosjektet vi var en del av.

BNB er et utredningsprosjekt som var bestilt av daværende etatsdirektør med hennes enhetsledere. Prosjektgruppen besto av ansatte fra ulike tjenester i etaten, medarbeidere med erfaringskompetanse og en sosialantropolog.

Prosjektets mandat var blant annet å utarbeide modeller for et styrket «kjernebarnevern» med gode omliggende tjenester. I løpet av prosjektperioden har ansatte, tillitsvalgte, brukerorganisasjoner, forskningsmiljø og ulike fagmiljø både blitt informert og fått anledning til å medvirke.

De løsningene og modellene vi anbefaler, har et helhetlig perspektiv på organisasjonen, for at brukerne skal få rett hjelp til rett tid. Dette er basert på føringer fra oppvekstreformen og FNs barnekonvensjon, i tillegg til at de tar utgangspunkt i utfordringsbildet som er identifisert i vårt eget innsiktsarbeid, Fjeld-gjennomgangen og Deloitte-revisjonen.

Modellene er omfattende, da de innbefatter alle tjenester i etat for barn og familie, i tillegg til å være avhengige av hverandre. Dette fordi barnevernet ikke kan ses isolert fra de andre tjenestene som jobber med barn og unge. En styrking av barnevernet krever hjelp fra alle rundt.

Vår rapport konkluderte med at det er behov for omfattende endringer når det gjelder både innhold og sammensetning av våre tjenester. Det er ikke tilstrekkelig med justeringer eller kortsiktige strakstiltak som settes i gang når det oppstår svikt og lovbrudd i tjenesten. Våre anbefalinger håndterer de grunnleggende årsakene som fører til lovbrudd og svikt i tjenestene.

Fjeld-rapporten fra 2020 er et av bakgrunnsdokumentene for prosjektet Bergens nye barnevern (BNB).

Fokuset i mediene og hos politikere har vært på håndteringen av enkeltsaker. Sakene som er mye omtalt, er svært alvorlige, og umiddelbar handling har vært nødvendig. Strakstiltak er likevel ikke en langsiktig løsning på et krevende utfordringsbilde. Den krasse retorikken, forventningen om at hoder skal rulle og uttalelser uten et solid kunnskap- eller erfaringsgrunnlag forverrer situasjonen ytterligere.

Anbefalinger i BNB er utarbeidet av fagfolk og baserer seg erfaringskompetanse, lovverk samt kunnskap og forskning. Anbefalingene har et solid kunnskapsgrunnlag. Før han fredag gikk av så Valhammer ut til å lytte til oss, det gjorde han på tross av at BNB foreslår en radikal løsning satt i norsk kontekst.

Vi trenger å gjøre noe annerledes. Vi trenger å satse på å håndtere rotårsaker til lovbrudd og svikt, og på de langsiktige endringene. Det er nemlig det som er livreddende for barn og unge på sikt. Vi har ikke råd til å miste hodet.

Barnevernsfeltet er krevende, komplekst og dynamisk. Det finnes ingen enkel og rask løsning, men løsningen finnes. Nå må vi komme i gang med endringene, uten at ledelsesstrukturen destabiliseres ytterligere, eller at det vedtas tiltak som ikke baserer seg på kunnskap og erfaring.