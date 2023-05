Ikke selg kulturbyen på billigsalg

Om kommunen selger kontoretasjene i Sentralbadet Scenekunsthus, gir den slipp på en sjelden mulighet.

Om to år skal Sentralbadet Scenekunsthus stå ferdig, med fire påbygde kontoretasjer på toppen. Slik vil det bli seende ut fra Baneveien.

Diverse kulturledere i Bergens-området, se navneliste nederst

I 2025 flytter BIT Teatergarasjen og Carte Blanche omsider inn i Sentralbadet.

I bassengene der Bergens befolkning lærte å svømme, skal vi nå fråtse i dans og teater. Dødsing fra femmeteren byttes med dypdykk i samtidens og fremtidens scenekunst.

Scenekunsthuset fyller hele det gamle bassengbygget til randen, og på toppen bygges det fire etasjer nye kontorlokaler.

Tone Tjemsland i Carte Blanche og Sven Åge Birkeland (1960–2022) i BIT Teatergarasjen kjempet i mange år for å gjøre Sentralbadet til et scenekunsthus.

Kontoretasjene skal gi Bergen kommune sårt tiltrengte inntekter, men alt annet enn utleie til markedspris vil være å selge kulturbyen på billigsalg.

Om kommunen selger disse etasjene, gir den nemlig slipp på en sjelden mulighet til å utvikle samlokalisering og fellesskap mellom flere kulturinstitusjoner. Det er også eneste fremtidige utvidelsesmulighet for Scenekunsthuset, og vi ber kommunen om å se langsiktig på bruken av disse etasjene – og betrakte dem som en investering i kulturbyens fremtid.

Denne enestående muligheten kan vi ikke la gå fra oss. Her kan det over tid utvikles et pulserende hus med kontorlokaler for både eksisterende og kommende organisasjoner. Vi bygger et hus for fremtidige generasjoner, for ideer, prosjekter og konstellasjoner vi ikke kjenner omfanget av.

Byens gamle svømmehall skal få nytt liv.

At Bergen kommune selger unna hele eiendommer, er både smart og nødvendig. Å selge fire etasjer i et bygg de i all overskuelig fremtid skal forvalte, er det motsatte.

Vi ber Bergen kommune følge opp tidligere vedtak og IKKE selge huset til private investorer, men leie ut til markedspris – slik at vi over tid kan utvikle Sentralbadet til det pulserende tverrfaglige hjertet det fortjener å bli.

Den Nationale Scene v/teatersjef Stefan Larsson

Det Vestnorske Teateret v/teatersjef Solrun Toft Iversen

Musikkselskapet Harmonien v/direktør Bernt Bauge

Bergen Kunsthall v/direktør Axel Wieder

Festspillene i Bergen v/direktør Lars Petter Hagen

Nattjazz v/daglig leder Jon Skjerdal

USF Verftet v/kulturhussjef Ivar Chelsom Vogt

Oseana kunst- og kultursenter v/direktør Ole Tobias Lindeberg