Vi bør sette kunstig intelligens på pause

Selv om det representerer mye godt for mange, må kunstig intelligens underkastes et kontrollregime.

Kunstig intelligens kan bli brukt til langt farligere ting enn å etterlikne kunst, frykter innsenderen.

Tor W. Andreassen Professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole

Debatt

Debatten om kunstig intelligens (KI) handler i stor grad om teknologien bak tekstgeneratoren ChatGPT, som enten kan ødelegge oss eller forvandle oss til en lykkeligere og mer produktiv art, som for eksempel lederne av Google og Microsoft mener.

Som innovasjonsforsker er det to enkle sannheter som slår meg når det gjelder utviklingen. Den første handler om at dersom noe er bedriftsøkonomisk lønnsomt og kan bygges, vil det bli bygget.

Den andre sannheten handler om at utviklingen av teknologi ligger foran lovgivernes regulering. Derfor bekymrer det meg at vi ikke har et regime eller retningslinjer for utvikling av KI-teknologien – inkludert en kontrollmekanisme, en kvalitetssikring, før den slippes løs på samfunnet. Det er grunn til bekymring.

Risikoen for at kunstig intelligens blir brukt til skadelig formål, gir grunn til bekymring, skriver professor Tor W. Andreassen ved NHH.

KI er et hett område for bedrifter og investorer. Ifølge en rapport fra McKinsey & Company vil KI kunne bidra til økonomisk verdiskapning på mellom 3,5 og 5,8 milliarder dollar årlig innen 2025.

Videre viser en studie fra IDC at omfanget av investering i KI og kognitiv teknologi vil overstige 300 milliarder dollar i 2026. At utviklingen primært drives av private virksomheter uten regulering, er grunn til bekymring.

Siden november 2022 har selskapet OpenAI tatt verden med storm med tekstgeneratoren ChatGPT. At det tok ChatGPT fem dager for å nå en million brukere, sier litt om populariteten. Til sammenlikning tok det Instagram og Facebook henholdsvis to og ti måneder å nå sin første million brukere.

Nå har OpenAI lansert «storebroren» GPT4, som er et stort skritt nærmere det man kaller «Generell kunstig intelligens» (GKI). GKI vil si kunstig intelligens som kan lære og utføre de fleste intellektuelle oppgavene som mennesker kan, inkludert utvikling av KI. Det gir grunn til bekymring.

Frykten er at GKI utvikler seg videre til superintelligens – en generell intelligens som langt overgår den menneskelige. Denne tanken opptar svært kyndige mennesker, som for eksempel Bill Gates, Elon Musk og KI-ekspertene Eliezer Yudkowsky og Max Tegmark.

Alle mener at risikoen og konsekvensene av ukontrollert utvikling av KI er for store til å ignoreres. De ber om en tenkepause i utviklingen, og med gode grunner.

Tjenesten ChatGPT har for mange vært et første møte med kunstig intelligens.

For eksempel er «de enkle» KI-algoritmene i Twitter, Youtube og Facebook optimalisert for å skape emosjonelle reaksjoner, økt spredning og bruk. Det har i en rekke sammenhenger ført til samfunnsmessige skader som vold, drap, radikalisering og polarisering – noe Max Fisher dokumenterer i boken The Chaos Machine.

Risikoen for at KI gjenskaper menneskelige beslutningsprosesser med alle våre feilslutninger og blir brukt til skadelige formål, er en god grunn til bekymring. En annen er tanken om en kunstig intelligens som overgår den menneskelige – noe som betyr at den kan utvikle seg videre utenfor vår kontroll. Likheten med datamaskinen Hal 9000 i science fiction-filmen «2001: A Space Odyssey» fra 1968, er slående.

For å minimere skader på samfunnet, mener jeg og mange med meg, at KI må testes og godkjennes før den lanseres. Lansering av nye medisiner har en slik ordning.

Hvis ikke-godkjent KI blir lansert på markedet, er det vanskelig å trekke den tilbake fra markedet. Det kan føre til falske nyheter, angrep på tilliten i samfunnet og destabilisering av politiske, juridiske og økonomiske institusjoner – grunnpilarene i demokratiet.

Innovasjon defineres av mange som utvikling av noe nytt og nyttig som blir nyttiggjort, det vil si tatt i bruk. Vi skal ikke stoppe utviklingen av noe nytt, men vi kan sikre at det nye innen KI-teknologi, som for eksempel GPT4, skal ha et regime av kontroll når den går fra utvikling til bruk.

Dette kan ikke være en oppgave for teknologiselskapene alene. Det må være et samarbeid mellom teknologiselskaper, lovgivere, forskere og samfunnet generelt.

Reguleringsorganer bør ha nok ressurser og kunnskap til å kunne følge med på utviklingen av KI og forstå hvordan teknologien fungerer og kan påvirke samfunnet. Derfor må Norge, sammen med EU, snarest etablerere et rammeverk for utvikling, testing og godkjenning av KI.

På kort sikt kan vi som mange forskere foreslår, ta en pause, puste dypt og tenke på hva vi bør eller må gjøre for å beholde et humant samfunn fremover – et samfunn hvor KI spiller med lag med oss og ikke omvendt.