Min generasjon er avhengig, og jeg er redd

Selv om det virker uskyldig, begynner jeg å bli bekymret.

Kunstig intelligens er i ferd med å få stor makt over dagens tenåringer, advarer Victoria Cypek (15).

Victoria Cypek Bergen

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De siste månedene har vi sett en kraftig økning i bruk av kunstig intelligens hos ungdom. Chat GPT, et program som kan skrive lange tekster om alt mulig, har blitt utrolig populært blant unge.

I tillegg har en chatterobot kalt «My AI» nylig blitt lansert på Snapchat. På lik linje med Chat GPT kan den svare på forskjellige spørsmål og ha samtaler med deg.

Selv om dette virker uskyldig, begynner jeg å bli bekymret for min generasjon. Nesten alle på trinnet mitt bruker kunstig intelligens for å lage problemstillinger til presentasjoner, eller til og med lage hele presentasjonen for dem.

Les også Marie Misund Bringslid: «Barnet ditt har nettopp fått en ny skummel venn på Snapchat»

Noen har til og med samtaler med «My AI» når de føler seg ensomme, istedenfor å snakke med et ekte menneske.

Det føles som om det har blitt vanskeligere å bli kreativ og komme på ideer uten å spørre et dataprogram om hjelp. Kunstig intelligens er ikke lenger et verktøy vi har makt over, men noe som har makt over oss.

Jeg skal være ærlig her, jeg har brukt Chat GPT flere ganger, og føler at det blir vanskeligere og vanskeligere å finne motivasjonen til å lese en bok istedenfor å lete etter informasjon hos kunstig intelligens.

Likevel ser jeg problemet med dette og ønsker ikke at denne uvanen som mange unge har, skal utvikle seg helt til at vi heller vil henge med et dataprogram enn en ekte person.

Det kan være mange positive sider med teknologi, og dataprogrammer som Chat GPT kan brukes til gode ting, som inspirasjon til kreative tekster eller musikkskriving.

Mange bruker «My AI»-funksjonen på Snapchat til å søke opp fakta når det haster, og det går jo selvfølgelig helt greit.

Det er bare viktig at vi ikke misbruker disse tjenestene og gjør den unge generasjonen avhengig av dem, om vi ikke allerede er det, da.