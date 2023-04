Barnas stemme kan drukne i foreldrenes konflikt

Ved samlivsbrudd må foreldre ta valg som gjør at barna kjenner seg betydningsfulle.

Monica D. Skauge Alver

Som helsesykepleier møter jeg mange barn som har opplevd samlivsbrudd i familien. For mange glir dette greit over i en ny og «annerledes» hverdag, som etter hvert blir til normalen for familiene, både for de voksne og barna.

Men jeg møter også de familiene som står i høykonflikter når bruddet er et faktum, eller i lang tid i etterkant. Noen ganger melder også noen foreldre seg helt eller delvis ut av barnas liv for å fjerne seg selv fra konflikten med den andre parten, men er dette hensiktsmessig?

Først og fremst nei, mener jeg. Jeg har likevel forståelse for at konflikter kan være fastlåst av mange årsaker, og at det kan være svært krevende å nøste opp i disse. Nå tråkker jeg nok noen lesere på tærne, men barnas stemme er uansett viktigst!

Når foreldre står midt i et samlivsbrudd, er barnas stemme viktigst, mener helsesykepleier Monica D. Skauge.

Foreldre har flere valg, de kan våge å søke hjelp til seg selv for å løse situasjonen. Dette valget har ikke barna. De er helt avhengige av sine omsorgspersoner. Barn som opplever foreldre som tar avstand, kan stå igjen med mange spørsmål om hvorfor far eller mor ikke ønsker å ha mer kontakt.

Bakgrunnshistoriene er varierende og ofte komplekse, men uansett årsak kan sårbarhet og uro ofte prege dem. Flere strever med selvbildet, og mange kjenner på en sorg over at de på mange måter har mistet en av sine foreldre.

Om barna mangler gode og trygge svar, kan de bære på mange fantasier og spørsmål om hvorfor en av foreldrene har trukket seg vekk. «Er h*n ikke glad i meg?», «er h*n død?». Flere av barna spør seg også om det er noe de har gjort, noen barn tar på seg skylden, «om jeg bare var snillere» ...

Å vokse opp med konflikt mellom foreldre vet vi kan ha alvorlige konsekvenser for barn, men det kan også gi fysiske og psykiske helseplager å vokse opp uten eller med lite kontakt med en av sine foreldre etter skilsmisse.

Konsekvensene av psykiske plager kan i verste fall gå ut over normal fungering og læring. Som helsesykepleier prøver jeg å støtte og styrke barna gjennom å forsøke å fremme god psykisk helse, men det er ikke alltid nok.

Følelsene og spørsmålene barna har, handler om deres identitet og utviklingen av denne. Barna trenger svarene for at det skal gi mening og en sammenheng, puslespillet vil ellers bli svært vanskelig å sette sammen når de mangler den ene brikken.

Nå tråkker jeg kanskje enda litt hardere på noen leseres tær, men barna trenger foreldre som tar ansvar for konflikten! Vi helsesykepleier gir støtte og veiledning til foreldrene om hvordan de kan møte barna sine på best mulig måte, eller gir råd om at de kan kontakte familievernkontorene om de står fast.

Dette for at de best mulig skal kunne være de trygge voksne, men veiledning og råd er avhengig av at foreldrene er åpne for det. For mange foreldre med høyt konfliktnivå er utfordringen at de ikke i like stor grad ser barnets perspektiv, konflikten tar alt fokus.

Enhver person som har stått i en liten eller stor konflikt i livet, kan nok kjenne seg igjen i at det kan være svært vanskelig å være den som biter tennene sammen og ber om «våpenhvile» når en kjenner ting urettferdig.

Det krever mye mot! Å finne håp og en mening som kan styrke selvfølelsen, kan jeg som helsesykepleier hjelpe barnet med. Men barn er til syvende og sist avhengige av at foreldre våger å være større og sterkere enn selve konflikten.

Ingen klarer å lure et barn, de sanser hvert ansiktsuttrykk og toneleie hos foreldre. Derfor må foreldre ta kloke og rause valg som gjør at barna kjenner seg betydningsfulle. Når barn føler seg sett, bygger foreldrene opp barnas selvfølelse, sammen, til tross for konflikten som har vært eller som er på vei mot fred.

Har det gått lang tid, er det heller ikke for seint, det kan ta tid, men kjærlighet og klokskap kan reparere så utrolig mye! Det kan gjøre skikkelig vondt å være den som utviser mot, men det er verdt det, det har jeg sett!